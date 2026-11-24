南韓總統李在明大舉改組內閣。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓總統李在明在APEC後大幅改組國安與外交團隊，提名多名新閣員與國情院長，外界解讀為回應美方不滿並改善韓美關係。

南韓 總統李在明 23日突宣布內閣改組，調整外交部和統一部等四個部會首長及國家情報院（國情院）院長人事。由於這波人事異動著重在外交與安全事務，因此韓媒報導指出，李在明旨在趁深圳亞太經合會（APEC）領袖會議結束後，改善韓美關係。

南韓內閣部長和情報單位首長被提名人，只需出席國會的人事聽證會，但無需國會表決通過，即可由總統任命。

這次最受矚目的是李在明提名康錦實，出掌有南韓中情局之稱的國情院長，可望成為首位女性國情院長。

與李在明同屬進步派的已故南韓總統盧武鉉，2003年任命康錦實為南韓首位女性法務部長。

青瓦台國家安保室第二次長任雄淳及前青瓦台政務首席秘書洪翼杓，分別獲李在明提名為外長和統一部長。

韓媒報導，康、任、洪的人事主要反映出，美國政府不滿現任統一部長鄭東泳3月未經美方同意，就在南韓國會公開披露韓方從美方獲得的北韓 平安北道龜城市疑似提煉濃縮鈾設施機敏情資。美方除了因此向韓方提出抗議，也自4月初開始，限制部分原本定期提供韓方的北韓相關間諜衛星情資。

另外，現任國情院長李鍾奭3月計畫訪美卻被美國政府拒絕。保守派無黨籍國會議員、最大在野黨「國民力量」前黨魁韓東勳指稱，美方是以李鍾奭有「反美傾向」等為由，拒絕他入境。

韓媒報導，中情局去年秋季詢問李鍾奭，南韓究竟站在美中哪一方，他的答覆則是反問「為何大韓民國非得選邊站？」之後中情局就將他歸類為親中派，國情院也在美方的情報體系遭邊緣化。還有說法是，總部在西雅圖的電商「酷澎」去年在南韓發生大規模客戶個資外洩事件，國情院介入調查，美國政府因此將參與相關調查的國情院人員列入限制入境美國名單。