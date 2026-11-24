法國將於明年春天舉行總統大選，最新民調顯示，瑪琳．雷朋（左）與梅蘭雄（右）支持率領先，有望進入第二輪決選。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國明年總統大選若由雷朋與梅蘭雄勝出，可能使援烏政策轉向，影響歐盟制裁、軍援與安全共識，歐洲局勢恐出現重大變化。

法國將於明年春天舉行總統大選，最新民調顯示，極右翼政黨「國民聯盟」領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）與極左翼政黨「不屈法國」領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）支持率領先，有望進入第二輪決選。兩人均質疑援助烏克蘭 政策，法國大選或對歐盟 的烏克蘭政策造成影響。

綜合「世界報」、Politico新聞網報導，2027年法國總統大選第一輪投票訂於4月18日舉行，5月2日第二輪決選；現任總統馬克宏 將於5月中旬卸任。

雷朋一再表示，法國嚴峻的財政狀況意味巴黎已無力繼續向基輔提供財政援助；梅蘭雄則反對烏克蘭對俄羅斯境內深處發動攻擊，他過去更因支持烏東頓巴斯（Donbas）俄占區公投加入俄國而飽受批評。

報導認為，若巴黎降低對基輔支持，將會是俄烏局勢重大轉變。法國是歐盟唯一擁有核武的國家，也是「志願聯盟」（coalition of the willing）的共同領導國之一。此外，法國也是打擊俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet）規避歐盟石油禁運制裁的關鍵參與者。

為防法國明年恐變天導致援烏中斷，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正積極推動一項計畫，試圖在歐盟下一個長期預算案建立持久的援烏融資機制，還提議未來相關決策只需多數決即可通過，藉此降低單一國家行使否決權風險。

一名烏克蘭官員坦言，法國在財政援助上從未排進前十名，但若巴黎在「破壞歐洲共識」上發揮作用，將是基輔面臨的真正挑戰，恐危及志願聯盟承諾、安全保障及未來的歐盟資金。

一名北約外交官也示警，法國在和平談判扮演舉足輕重角色，一旦巴黎立場改變，歐洲在安全議題上將難以達成共識。一直以來法國在支援烏軍訓練及規畫戰後軍事部署方面發揮重要作用，志願聯盟自去年成立後，總部始終設在法國，現預計未來幾個月將移往英國。

法國極右翼政黨「國民聯盟」領導人瑪琳．雷朋（前）。（路透）

一名西歐外交官透露，外交圈內仍有部分人抱持樂觀，認為就算雷朋掌權，也會像義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）一樣軟化對烏克蘭的強硬立場。烏克蘭總統澤倫斯基也淡化相關風險。他上周表示：「無論法國人民選出誰，我們都會與之合作。畢竟，歐盟是由27國所組成，而不僅僅是一個國家。我們早就見識過競選期間的言論是什麼樣子，以及選後實際上又會是另一個樣子。」

但一位現任職於歐盟的前法國官員認為烏克蘭人是「一廂情願的思考」，一如他們在川普回鍋第二任上台前的誤判。

為樂觀派擔憂的西歐外交官暗示，國民聯盟可能會推動放寬對俄制裁。由於歐盟對莫斯科的制裁必須定期獲得全體成員國一致同意才能延續，這意味日後法國只要投下一張否決票，就可能讓整個制裁體系瓦解。隨伊朗戰爭導致能源價格飆升，恢復進口俄羅斯石油、天然氣開始顯得具有吸引力。

法國極左翼政黨「不屈法國」領導人梅蘭雄（前）。（歐新社）