北韓最高領導人金正恩（右）22日親收多國大使到任國書，圖為他當天與巴西駐北韓大使合影。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 金正恩罕見親自接見多國新任大使，並強調北韓捍衛主權、不求霸權；學者認為，這也反映平壤在川普示好未果後，正轉向以主權為基礎的多極外交。

北韓 最高領導人金正恩 22日罕見親自主持俄羅斯等多國新任大使遞交到任國書的儀式；這項儀式傳統上由北韓高層官員主持。金正恩在儀式上表示，「DPRK（北韓國名英文縮寫）既不追求霸權，也不尋求擴張」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，平壤的外交目標是「在捍衛國家主權與安全的原則下，秉持自主、和平與友誼的理念拓展並發展對外關係」。

中央社引述法新社報導，這場儀式舉行前，川普 上周訪問中國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，曾試圖安排與金正恩會面但未果。南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲表示，他認為金正恩近期動向釋出北韓轉向所謂「以主權為基礎的多極外交」的信號。

川普與中國及俄羅斯總統舉行具有里程碑意義的峰會後，已於19日離開亞洲，並未如他先前所暗示般與金正恩會面。

金正恩在儀式上說：「世界正目睹全球不穩定的安全危機以及政治與經濟混亂。」但他並未進一步說明。他補充道：「當前的國際局勢正使我們對國家主權與安全的理解產生重大轉變。」

金正恩使用北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」（DPRK）的英文縮寫表示：「DPRK既不追求霸權，也不尋求擴張。」

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩身穿正式西裝並打領帶接受國書，外交部長崔善姬站在一旁。照片也顯示金正恩發表談話，並與每位外交官合影。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul）表示，金正恩在無視川普示好的同時出席這場外交儀式，顯示北韓外交方針出現「轉變」。

他表示：「北韓在迎接各國大使的同時，對川普的外交示好不為所動，這已釋出轉向所謂『以主權為基礎的多極外交』的訊號。」

他補充說，這也顯示金正恩願意「以主權國家元首的身分，積極塑造正在變化的國際秩序」。