伊朗國營電視台播出的畫面顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊高層視察「地下飛彈城」。（翻拍自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗高調曝光地下飛彈設施與新武器，並向美國發出挑釁，同時在荷莫茲海峽加大襲船行動，令中東海上局勢與美伊衝突同步升溫。

美國與伊朗 衝突持續近九個月之際，德黑蘭當局為加強控制戰略水道，近期加大襲擊荷莫茲海峽 商船力度，遇襲船數創開戰以來新高。此外，伊朗軍方近日高調公開「地下飛彈城」內部畫面，及新型雙聯裝發射器，並對白宮 發出挑釁言論。

綜合媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Maj. Gen. Ahmad Vahidi）、革命衛隊航空太空部隊司令墨沙維（Brig. Gen. Seyyed Majid Mousavi）22日視察地下軍事設施，首度展示能同時發射兩枚液態燃料飛彈的新型發射系統，並陳列「法塔赫-1」極音速飛彈與「霍拉姆沙赫爾」長程飛彈。

影片除了展示號稱極音速武器的「法塔（Fattah）」飛彈與長程「霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）」飛彈外，部分武器畫面更刻意經過模糊處理，顯然是為了隱藏伊朗剩餘軍力。

瓦希迪與墨沙維，皆大力誇耀伊朗軍事實力。瓦希迪表示，伊朗敵人所遭受的打擊「僅僅是個開始」，伊朗將親眼見證他們的羞辱。墨沙維則說，伊朗在過去兩場衝突中戰力已大幅提升，伊朗的高性能武器足以對敵人構成威懾。

此外，影片中還特寫一張針對白宮的手寫字條，大膽挑釁寫道，「在白宮，當個混蛋不是侮辱，而是錄取標準。」

與此同時，海上局勢同步惡化。英國皇家海軍轄下「英國海上貿易行動辦公室」數據顯示，受國際油價下跌及原油收入萎縮影響，伊朗近期加大在荷莫茲海峽及周邊海域襲擊商船的力度，10月遇襲通報首破30宗，11月截至22日亦錄得至少22宗，通航船隻大減。

海事風險管理公司Marisks指出，上周末共有三艘油輪在駛離該海峽時遇襲起火，分別為馬紹爾群島籍的「里昂船長」號，以及香港籍的「托克爾」號與「阿里納」號，研判極可能與伊朗有關。分析人士警告，若華府持續實施海上封鎖，德黑蘭勢必升級海灣攻勢，加劇全球能源與航運壓力。

外交談判方面，雙方立場依然分歧。伊朗外交部長阿拉奇20日重申願透過外交途徑終結戰事，但堅持高濃縮鈾必須留在國內作為談判紅線。美國總統川普則警告，如果美國與伊朗未能達成協議，他傾向在新年過後下令對伊朗發起新一輪軍事打擊，並將目前與德黑蘭進行的外交談判斥為毫無意義。

伊朗國營電視台公布1款新型飛彈發射器，稱該發射器能同時發射2枚液態燃料飛彈。（翻拍自X平台）