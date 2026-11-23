美國饒舌歌手唐托利弗22日晚間在英國曼徹斯特Co-op Live體育館開唱，現場驚傳不明物質外洩。英國當局立刻出動警力和救護車應對。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 唐托利弗在曼徹斯特Co-op Live開唱時發生不明物質外洩，造成上萬名觀眾疏散，50多人送醫或接受治療，警方已將事件列為重大事故調查。

英國天空新聞報導，美國饒舌歌手唐托利弗（Don Toliver）22日晚間在英國曼徹斯特Co-op Live體育館開唱，現場驚傳不明物質外洩，當局疏散超過1萬2000人。

22日晚上10時剛過，曼徹斯特Co-op Live體育館傳出唐托利弗演唱會現場有觀眾因接觸到某種物質而出現身體不適。警方隨即宣布這起事件為「重大事故」。社群媒體 的畫面顯示，民眾離開場館時不斷咳嗽並摀住口鼻。

英國警方起初以為外洩物質可能是催淚瓦斯，但隨後改稱「不明物質」。英國西北救護車服務處（North West Ambulance Service）表示，現場超過50人接受治療，其中部分民眾出現眼睛與呼吸道症狀。該機構派遣危險區域應變小組前往體育館，並表示已採取「除汙」措施作為預防。另有一人被送醫治療。

英國西北救護車服務處說：「當晚在場的任何人若感到身體不適，都應尋求醫療建議。」

大曼徹斯特警方表示，曼徹斯特Co-op Live體育館是英國最大體育館，當時場內超過1萬2000名演唱會觀眾均已被安全疏散。

當時在場的觀眾豪爾（Joey Howe）告訴天空新聞晨間新聞節目「與里奇和福斯特的早晨」（Mornings with Ridge and Frost）表示，這起事件發生在演唱會開始後「大約30至40分鐘」。

他說，唐托利弗當時剛唱完一首歌，正從舞台右側平台走向舞台中央，「我往左看，發現人群正朝大廳區域湧去，立刻感到恐慌。你會想知道發生了什麼事，為什麼這麼多人突然試圖離開會場？接著場內燈亮了。唐托利弗被匆忙帶下台，人們紛紛從中央搖滾區往外跑的那一刻，我聞到一股類似瓦斯的味道。我當下就知道出事了，那股氣味就在那時撲面而來」。

豪爾說，他抬頭看向上方的觀眾，試圖弄清楚發生什麼事，看看保全人員是否已介入處理。他形容當時時間彷彿靜止，現場「沒有任何疏散指示」。

豪爾表示：「接著我和朋友走進大廳區域，看到大批醫護人員四處奔走，還有坐在輪椅上的人、披著鋁箔保溫毯的人，以及正在吸氧氣的人。那真是令人極度不安的畫面，當你只想在演唱會上好好放鬆享受時，絕不會想看到這種場面。」

助理警務處長帕克（Steph Parker）表示：「我們宣布此為重大事故。我們接下來將釐清這究竟是什麼物質，以及這起事件是如何發生。」

Co-op Live場館方在社群平台X發文表示：「22日晚間演出期間觀眾席發生事件後，我們正與大曼徹斯特警方密切合作，查明原因並採取適當行動。我們始終將所有造訪Co-op Live訪客的安全與維安放在首位，一旦收到大曼徹斯特警方的最新消息，我們將提供更多資訊。」