圖為波爾多舉行工會與學生聯合示威。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國抗議現場傳出女性接觸催淚瓦斯後經痛、出血與月經紊亂，引發停用爭議；但內政部否認有科學證據，仍拒絕暫停使用。

在參與法國最近街頭抗議活動的女性接觸警方施放催淚瓦斯後感覺經期疼痛或紊亂的報導出現之後，法國活動人士和部分國會議員已要求當局暫停使用催淚瓦斯驅散人群，儘管到目前為止，科學家尚未確認兩者之間的醫學聯繫。

美國之音報導，法國最近幾個月連續爆發青年學生抗議教育經費不足和生活成本飆升的大規模抗議示威活動，軍警為了驅散人群一再使用催淚瓦斯，一些參與示威的女性在接觸警方施放的催淚瓦斯之後報告劇烈的腹痛、意外出血和月經周期紊亂。

一個女性維權組織表示，已經就此收集超過1萬份投訴，收集的案件顯示，「很多人抽筋比平常經期時嚴重得多，」至於出血報告，「從少量點狀出血到持續幾天的極大量出血都有，有人甚至出血持續數用。」法廣引述一名女性示威者勞里(Laurie)的話說，她在抗議活動中被曝光在催淚瓦斯中「約六個小時」，儘管她一直服用避孕藥阻止月經，但仍經歷疼痛的出血。

法國反對黨國會議員也正在尋求禁止使用催淚瓦斯，並推動進行催淚瓦斯對健康影響的獨立研究，不過，法國內政部長努涅斯拒絕暫停使用催淚瓦斯的呼籲；他強調警方使用催淚瓦斯對控制人群至關重要，是替代使用更危險武器的必要手段。

另據美聯社報導，法國內務警察廣泛使用的催淚瓦斯手榴彈含有CS。那是一種會影響眼睛、皮膚和呼吸道的化學刺激物。其作用大小取決於使用量和人們接觸暴露的時間。

法國內政部表示，沒有已發表的科學研究顯示CS催淚瓦斯會引起月經變化或流產。內政部表示催淚瓦斯的其他影響通常在幾小時內會消失，但承認一些在較長時間裡影響皮膚和眼睛症狀也「不能排除」。