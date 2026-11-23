印尼萬丹省一間糖果廠21日晚發生火災，傷亡不明，截至22日晚，救援人員已從現場整理出24個屍袋。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 印尼萬丹省一間糖果工廠發生大火，造成多人傷亡，搜救人員持續清理現場並尋找失蹤工人，死亡人數與失聯情況仍待進一步確認。

印尼 西爪哇（West Java）萬丹省（Banten）一間工廠21日發生火災，造成3人死亡、4人受傷，搜救人員22日持續尋找36名失蹤工人，消防人員則在現場撲滅殘餘火點。截至22日晚，救援人員已從現場整理出24個屍袋，另有約29人失聯。

路透報導，萬丹省西冷縣（Serang）席坎德（Cikande）一間PT Fonusa Agung Mulia糖果工廠遭遇祝融，當局尚未公布確切的起火原因。

該工廠位於萬丹省西冷縣一個工業園區內，距離首都雅加達約50公里，於當地時間21日下午約4時半起火。當局接報後派出至少3輛消防車到場徹夜灌救，惟截至22日晚間，火勢仍未完全撲滅，現場仍有零星火點。無人機拍攝的畫面顯示，工廠大部分建築嚴重焚毀，部分屋頂倒塌，廠區持續冒出濃煙。

印尼警方稱，現場尋獲的遺體殘骸已裝滿24個屍袋，由於單個屍袋可能載有不止一人的遺骸，確切死亡人數尚待核實。警方已向失蹤工人的親屬採集DNA樣本，以協助確認死者身分。

涉事工廠員工人數及失聯情況，各方統計數據尚不一致。工廠方面起初稱事發時約有300人在場，隨後發聲明指只有65名工人受影響，當中24人已安全回家，4人受傷送院治療，29人下落不明，另有8人行蹤尚待確認。當地警方表示，部分建築存在倒塌風險，令搜救工作困難重重，起火原因仍在調查中。

涉事工廠隸屬於印尼聯合家庭食品公司，該公司成立於1981年，在印尼各地生產消費品，僱用了約5000名員工。

印尼萬丹省一間糖果廠21日晚發生火災，傷亡不明，截至22日晚，救援人員已從現場整理出24個屍袋。（美聯社）