芬蘭邊防衛隊發布的這張照片，俄羅斯貨輪「斯巴達2號」22日在芬蘭灣遭無人機攻擊後，船身冒出濃煙。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯貨輪斯巴達2號疑遭無人機攻擊後在芬蘭灣起火漂流，芬蘭研判可能與烏克蘭有關，事件也加劇波羅的海與北約周邊緊張。

一艘俄羅斯 貨輪「斯巴達2號」（Sparta II）21日在芬蘭灣疑遭無人機 攻擊，船體受損起火，並漂流進入芬蘭水域。截至22日救援人員仍在滅火。芬蘭當局表示，這起襲擊很可能由烏克蘭 發動，但基輔尚未對此作出回應。

美國之音報導，芬蘭海岸防衛隊21日上午約8時50分接獲襲擊通報，隨後在芬蘭灣蘇爾薩里島以西約50公里處發現受損貨輪。芬蘭邊境警衛隊表示，目前正採取措施防止船隻沉沒，尚未發現對海上交通及周邊環境構成威脅。

芬蘭邊境警衛隊指出，愛沙尼亞及俄羅斯相關部門也參與救援。船員其後已轉移至另一艘俄羅斯船隻，並啟程返回俄羅斯，俄方救援船則留在事故現場。

俄羅斯加里寧格勒州州長別斯普羅茲萬內赫表示，根據初步資訊，襲擊涉及兩架無人機，並強調當地物資供應未受威脅。

芬蘭當局稱，這可能是烏克蘭發動的襲擊；隨著芬蘭和瑞典加入北約，波羅的海成為俄羅斯與北約對峙的前線，近期更成為俄烏衝突的新熱點地區，導致歐洲能源運輸及海底電纜安全面臨威脅。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示：「戰爭正蔓延至我們周邊地區。烏克蘭有權反擊侵略者。」芬蘭國防部長海凱寧則表示，事件由芬蘭邊境防衛隊調查，並與相關部門合作處理。芬蘭國防部稱，北約已獲悉事件。

大公報報導，芬蘭當局在事發區域實施臨時空域及海域限制措施。事件發生後，一架俄羅斯直升機涉嫌侵犯芬蘭領空，芬方認為可能與貨輪救援或追蹤行動有關。

「斯巴達2號」由一家與俄羅斯國防部有關的公司營運。美國之音指出，該船此前已於2022年遭美國制裁，今年稍早亦遭烏克蘭制裁。營運公司網站稱，公司於2011年在俄羅斯國防部架構內成立，自2015年起在軍事建設體系內運作。

芬蘭灣是波羅的海重要航道。隨着俄烏戰爭持續，該區域近期接連發生涉及無人機及軍事活動的事件。本月稍早，烏克蘭無人機曾在芬蘭灣攻擊一艘俄羅斯軍艦，令波羅的海局勢再受關注。

芬蘭邊防衛隊發布的這張照片，俄羅斯貨輪「斯巴達2號」22日在芬蘭灣遭無人機攻擊後，船身冒出濃煙。（美聯社）