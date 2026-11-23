AI摘要 文章摘要整理： 寶格麗第三代掌門人保羅．寶格麗逝世，享壽89歲，家屬肯定其貢獻；他長年帶領品牌走紅國際，並投入基金會幫助羅馬弱勢青年。

義大利 高檔珠寶品牌寶格麗（Bulgari）第三代掌門人之一保羅．寶格麗（Paolo Bulgari）21日驚傳逝世消息，享壽89歲。家屬證實噩耗，並讚譽他是「我們這個時代最偉大的珠寶商」，他的葬禮23日在羅馬聖十字聖殿（Basilica of Santa Croce）舉行。

綜合美聯社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，家屬在21日發布聲明證實保羅離世，肯定他的人文關懷與企業家才華。

保羅自1984年起擔任寶格麗集團董事長，在他掌舵數十年間，該公司珠寶憑藉大膽設計與鮮明用色，深受超級名模、好萊塢 明星、收藏家及王室成員青睞，包括黛安娜王妃（Princess Diana），其作品常見於伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、千黛亞（Zendaya）等名流身上。

保羅於1937年出生於羅馬，祖父蘇提里奧斯（Sotirios Voulgaris）來自希臘西北部伊庇魯斯（Epirus）山區村莊帕拉米蒂亞（Paramythia），當地以銀飾工藝聞名；祖父為躲避鄂圖曼帝國統治離開希臘，於19世紀末在羅馬創立寶格麗，並將工藝與姓氏融入新環境。

保羅離開學校後不久便投身家族事業，與寶格麗第二代掌門人之一、其父親喬治．寶格麗（Giorgio Bulgari）共同打理生意。

除了精品事業，保羅寶格麗在2019年與妻子共同成立保羅寶格麗基金會（Paolo Bulgari Foundation），透過就學與職訓協助羅馬郊區弱勢社區的年輕人。