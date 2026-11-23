南韓教育部長崔教振22日因人工智慧作弊行為引發的混亂請辭。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓稅務師考試榜首坦承以AI與電子設備作弊後，教育部長崔教振因外界批評準備不足，在修能結束後請辭負責。

南韓 教育部長崔教振22日因人工智慧（AI）作弊行為引發的混亂請辭，1小時後總統李在明 就火速准辭。這起事件源於南韓全國稅務師資格考試「榜首」坦承作弊，由於時間點正好在南韓大學入學考試前夕，引發社會關注。

該名「榜首」15日坦承，他利用微型攝影機及智慧型手機 作弊，才取得近滿分成績。當時距離南韓社會最重要的大學入學考試「大學修學能力測驗」（CSAT，簡稱「修能」）只剩4天。

一年一度「修能」考試長9小時，今年共約55萬名考生參加。在競爭激烈且社會階級固化嚴重的南韓，這場大考咸被視為一般民眾未來獲得較佳經濟條件與婚姻機會的重要門檻。

作弊事件曝光後，南韓政府官員緊急針對修能提出多項防弊措施，包含關閉考場區域的公共Wi-Fi（無線網路）；在考生衣服鈕扣貼上貼紙，避免有人利用鈕扣暗藏微型攝影機；統一發放部分考試所需的文具；考試當天故意向全國手機發送最高等級的災難警報簡訊，以揪出未依考場規定在考試前交出的手機。

但崔教振未能平息外界疑慮，被批評教育部在稅務師資格考試AI作弊事發後才急就章，沒有未雨綢繆。他還在修能前3天於國會指稱，以自己72歲的高齡，他沒信心能抓出企圖作弊的考生。如此發言也引發來自南韓社會及政治人物的更大批評。

崔教振22日在社媒X發文表示，修能雖已考完，「未發生重大事故…然而，身為主管部長，針對我們事前準備不足的批評，我不認為自己可以置身事外。如今考試已經結束，我願意承擔全部責任，並在此提出辭呈。」

官員指出，19日的「修能」考試期間共查獲111起涉及電子設備的違規案件，其中近半數是透過政府3度向全國民眾發送的緊急災難簡訊，找到未依規定繳交智慧型手機的考生。