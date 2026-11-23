調降消費稅衝擊財政 日相高市擬大砍5年國防預算
高市早苗政府因調降消費稅與財政壓力，考慮大砍2027至2031財年國防預算，軍購、彈藥與船艦採購恐縮減，但AI與無人機支出暫不調降。
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高市早苗政府因調降消費稅與財政壓力，考慮大砍2027至2031財年國防預算，軍購、彈藥與船艦採購恐縮減，但AI與無人機支出暫不調降。
日本政府研議縮減自2027財年起，共5個財年的國防預算。因此防衛省已通知軍火商，軍購規模可能大幅縮減。不過，對於人工智慧（AI）和無人機相關預算的需求將維持原案。
據防衛省最初預估，自2027至2031財年的國防預算將在共70兆至80兆日圓（約4250億至4850億美元）。但高市早苗政府內部正討論將規模調降至50兆至60兆日圓（約3030億至3640億美元）。
規模縮減的影響範圍將涉及彈藥和船艦等項目，可能使國防相關大型企業因此考慮縮減投資計畫。
日本經濟新聞21日報導，防衛省11月初向這些軍火商告知相關規畫，並告知增產計畫已取消。防衛省也表示，該省未來5個財年採購用於攔截北韓彈道飛彈的防空飛彈數量，可能降至原定計畫的約四分之一。
至於部分訂單仍將按原定計畫增加，包括在俄烏戰爭及美伊戰爭實戰運用的先進技術。防衛省表示，無人機和AI的預算需求將維持原案，不予調降。
儘管這高於目前2023至2027財年共43兆日圓的計畫規模，但通膨與日圓貶值正使國防裝備造價節節攀高。在考量到人事費用及伙食費等固定支出，與此前已簽約的軍購後續款項，包含執政黨自民黨國會議員的人士認為，這形同國防預算實質減少。
現實的財政限制，是高市政府縮減國防預算的主因。首相兼自民黨總裁高市推動調降消費稅，以兌現她在2月眾議院大選前提出的競選承諾。這將使自2027財年起連兩年的稅收減少，且高市政府也必須為17項戰略領域的成長投資籌措財源，但接近高市的人士對調高企業稅等稅負態度審慎。
鑑於減少彈藥採購將影響自衛隊在「有事」之際持續作戰的能力，即使運用AI與無人機等新科技，火砲等傳統火力仍不可或缺。
高市政府計畫在12月中旬的內閣會議，通過「安保三文件」修訂案，最終金額仍可能有所調整。
高市政府擬縮減國防預算，背後是日本國內對財政、外交、國防與扶植本國軍火商間各種思維和勢力的拉扯。
著重財政紀律及財源哪來，主要是備受高市信賴的日本首位女性財務大臣片山皋月，她主張兼顧經濟發展與財政永續，反對依賴發行公債籌措經費，並與前首相石破茂在財政紀律立場上相近。
然而，執政聯盟內部有議員擔憂，面對中國、俄羅斯及北韓的安全挑戰，削減國防預算恐影響防衛能力。日本維新會前外相前原誠司則主張，國防預算應以70兆日圓以上為基準，凸顯日本財政負擔與強化防衛之間的政策分歧。
防衛省原估2027至2031財年國防預算為70兆至80兆日圓，但高市政府內部正討論降至50兆至60兆日圓，等於明顯壓縮軍費成長空間。 影響範圍主要是彈藥、船艦與部分大型裝備，防衛省也已通知軍火商增產計畫取消，連攔截北韓飛彈的防空飛彈採購量都可能降至原定約1/4。 防衛省認為AI與無人機屬於實戰驗證過的新科技，未來作戰需求仍高，因此預算維持原案不調降；但傳統火力與彈藥仍是持續作戰不可或缺的基礎。
精華 FAQ
防衛省原估2027至2031財年國防預算為70兆至80兆日圓，但高市政府內部正討論降至50兆至60兆日圓，等於明顯壓縮軍費成長空間。
影響範圍主要是彈藥、船艦與部分大型裝備，防衛省也已通知軍火商增產計畫取消，連攔截北韓飛彈的防空飛彈採購量都可能降至原定約1/4。
防衛省認為AI與無人機屬於實戰驗證過的新科技，未來作戰需求仍高，因此預算維持原案不調降；但傳統火力與彈藥仍是持續作戰不可或缺的基礎。
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