數千人今天走上土耳其第一大城伊斯坦堡街頭，抗議當局對反對派及獨立媒體的打壓日益加劇。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 土耳其伊斯坦堡爆發大規模示威，民眾抗議政府關閉與接管反對派及獨立媒體，並譴責新聞自由持續遭到壓縮。

數千人今天走上土耳其 第一大城伊斯坦堡街頭，抗議當局對反對派及獨立媒體的打壓日益加劇。

法新社報導，警方幾天前突襲搜索發言人電視台（Sözcü TV），由政府指派的接管人接手經營，並且逮捕高階主管。主要在野黨新黨（Yeni Parti）於是發起這場示威。

這是繼Tele1電視台、土耳其收視率最高新聞頻道人民電視台（Halk TV），以及主要新聞網站T24遭到採取類似行動後，一年內第3起這類接管事件。

新聞自由過去10年來持續蒙受司法起訴、數位審查，以及政府指控記者散播「假新聞」等壓力，引發國內外人權團體批評。

示威人士今天高舉寫著「我們要思想自由、新聞自由，以及記者自由」的巨幅布條，遊行穿越伊斯坦堡（Istanbul）貝西克塔斯區（Besiktas），沿途高喊口號、歡呼並吹口哨。

抵達博斯普魯斯海峽（Bosphorus）岸邊時，多名示威者對批評總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）及其政府的言論空間日益緊縮表達憂心。

一名示威者告訴法新社：「我們正處於一個所有民主權利都已消失的時代。」

當局過去兩個月逮捕數名報導一起涉及數十億美元投資基金醜聞的記者，其中至少兩人迄今仍遭到審前羈押。

根據媒體權利團體媒體與法律研究協會（Media and Law Studies Association），土耳其目前有25名記者身陷囹圄。