歐日探測器歷經8年飛行 成功進入水星軌道
歐洲與日本共同研發的貝皮可倫坡探測器，歷經8年、飛行逾100億公里後成功進入水星軌道，將分別展開對水星表面與磁場的研究。
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歐洲與日本共同研發的貝皮可倫坡探測器，歷經8年、飛行逾100億公里後成功進入水星軌道，將分別展開對水星表面與磁場的研究。
歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）今天表示，日本與歐洲共同研發的「貝皮可倫坡」（BepiColombo）探測器歷經長達8年的太空航程，現已進入水星軌道。
As our spacecraft nears Mercury, thrusters are expected to be firing now, and for the next 37 minutes. https://t.co/z7hRbhYTqp— BepiColombo (@BepiColombo) November 21, 2026
▲ 影片來源：X平台＠BepiColombo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
法新社報導，歐洲太空總署在社群平台X發文表示，「貝皮可倫坡」啟動推進器超過半小時後，成功進入這顆太陽系體積最小、人類探索程度也最低的行星軌道。ESA還表示，探測器已開始分析蒐集到的資料。
重達4噸的貝皮可倫坡探測器於2018年發射，迄今已飛行逾100億公里，前往距離太陽最近的水星。
今年稍早，任務負責人馬蒂內茲（Santa Martinez）告訴法新社，這項任務將「讓人類一睹水星前所未見的景象，並為我們對太陽系的理解開啟新篇章」。
根據任務計畫，探測器的歐洲與日本部分預計於12月9日至10日間分離，之後各自進入不同軌道。
歐洲部分將研究水星表面，預定在距離水星表面約480公里的軌道上運行。日本部分則將沿橢圓形軌道運行，最遠距離水星1萬1000公里，以進一步了解水星磁場。
水星的溫度變化劇烈，最低可達攝氏零下180度，最高則可達450度，且經常受到來自太陽的強烈輻射轟擊。
1974年，美國國家航空暨太空總署（NASA）的「水手十號」（Mariner 10）成為首個飛越水星的探測器。
因為它是歐日合作的重要任務，歷經8年長途飛行後成功進入水星軌道，將為人類提供前所未有的水星資料，並加深對太陽系形成與演化的理解。 依計畫，歐洲與日本部分將在12月9日至10日分離。歐洲部分負責研究水星表面，運行於距表面約480公里軌道；日本部分則研究磁場，沿橢圓軌道飛行。 水星是太陽系最小且最少被探索的行星，溫差極端，最低可達攝氏-180度、最高約450度，還會遭受強烈太陽輻射，讓探測與長期運作都相當困難。
精華 FAQ
因為它是歐日合作的重要任務，歷經8年長途飛行後成功進入水星軌道，將為人類提供前所未有的水星資料，並加深對太陽系形成與演化的理解。
依計畫，歐洲與日本部分將在12月9日至10日分離。歐洲部分負責研究水星表面，運行於距表面約480公里軌道；日本部分則研究磁場，沿橢圓軌道飛行。
水星是太陽系最小且最少被探索的行星，溫差極端，最低可達攝氏-180度、最高約450度，還會遭受強烈太陽輻射，讓探測與長期運作都相當困難。
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