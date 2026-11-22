寶格麗第三代掌門人之一保羅．寶格麗（Paolo Bulgari）逝世，享壽89歲。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 義大利珠寶品牌寶格麗第三代掌門人保羅．寶格麗逝世，享壽89歲；他自1984年領導集團，以大膽設計與鮮明用色打造品牌聲望。

義大利 高檔珠寶品牌寶格麗（Bulgari）第三代掌門人之一保羅．寶格麗（Paolo Bulgari）今天驚傳逝世消息，享壽89歲。

綜合美聯社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，寶格麗家族今天宣布保羅的死訊，形容他是「我們這個時代最偉大的珠寶商」，並讚揚他的人道精神與企業家才能。

保羅自1984年起擔任寶格麗集團董事長，在他掌舵數十年間，該公司珠寶憑藉大膽設計與鮮明用色，深受超級名模、好萊塢 明星、收藏家及王室成員青睞，包括黛安娜王妃（Princess Diana）。

他於1937年出生於羅馬，其祖父是寶格麗創辦人蘇提里奧斯．寶格麗（Sotirios Voulgaris/義大利名Sotirio Bulgari）。

蘇提里奧斯是希臘銀匠，於19世紀末在羅馬創立寶格麗，後來將自己的姓氏Voulgaris改為義大利拼法Bulgari。

保羅離開學校後不久便投身家族事業，與寶格麗第二代掌門人之一、其父親喬治．寶格麗（Giorgio Bulgari）共同打理生意。

他起初將重心放在珍貴寶石上，並培養出專業鑑賞知識，這些經驗在他往後的設計師及企業家生涯中發揮重要作用。