新加坡總理黃循財。（中央社檔案照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新加坡總理黃循財在APEC落幕後發布短影音，曝光與台灣領袖代表施振榮會面同框畫面，並強調亞太應避免分裂、持續開放合作。

APEC 峰會在中國落幕，期間台灣APEC領袖代表施振榮與新加坡 總理黃循財相鄰而坐。黃循財在社群媒體 發出一段短影音，也釋出與施振榮會面畫面，兩人皆面帶笑容。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）年會在中國深圳落幕。黃循財出席，並在圓桌會議時與台灣領袖代表施振榮相鄰而坐。

黃循財今天在臉書等社群媒體發文，貼出一段記錄他此次出席APEC與多個國家領袖互動的短影音。其中，在影片約16秒處，出現黃循財與施振榮會面片段，兩人皆面帶笑容。

黃循財在會議期間與美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）等國家領袖交流。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，黃循財發表談話時指出，隨著全球化進入更加碎片化的時代，亞太經濟體不應讓區域分裂成彼此競爭的經濟集團；應維持開放互通，尋找新的合作方式，並確保經濟合作能為企業與人民帶來實質利益。

這是黃循財2024年主政以來第3次訪中。除了出席APEC、會見習近平，也訪問北京。

黃循財表示，亞太地區過去透過對外開放、與世界接軌而繁榮發展，但促成這項成功的條件，如今已不能再視為理所當然。亞太地區不應止步於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等協議，而應採取具體行動，朝APEC所設定的亞太自由貿易區目標邁進。