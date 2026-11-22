聯合國氣候峰會（COP31）談判陷入僵局，一名公民團體代表站上會議桌，高舉紅繩朝向COP31主席庫倫抗議談判缺乏實質進展。 （記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： COP31因化石燃料退場、碳捕存擴張與調適資金等爭議陷入僵局，協定草案延宕未出，場外環團與場內談判壓力同步升高。

峰會走廊一片靜默，跨越各種膚色的環團人士，用寫著「恥辱」的牌子摀住嘴巴，以不說話的「沉默抗議」，向正在談判的各國代表發出怒吼。峰會主席庫倫召開大會時，一名環團人士突然站在桌上高喊「你們正在扼殺未來！你們殺死了攝氏1.5度！」部分談判代表鼓掌聲援，遭打斷發言的庫倫則臉色凝重，抗議者遭強行帶離，凸顯談判陷入僵局，茫然、憂慮、憤怒的情緒蔓延整個會場。

第31屆氣候峰會 （COP31）表定應該在20日結束，然而各國挑燈夜戰仍無法產出協定，峰會「循慣例」加班至周末。至截稿前，最新版「協定草案」尚未發布、閉幕大會未開，延宕已超過前幾年的杜拜和巴西峰會。一名談判代表向記者抱怨「連我們談判代表都還沒拿到協定草案！」

針對第二版協定草案刪除關於汰除化石燃料的文字，帛琉談判代表、氣候變遷 辦公室主任薩維爾松太郎（Xavier Erbai Matsutaro）表示，希望至少將「化石燃料」寫入協定，甚至訂出使用量上限或退場時間表，但各方無法達成共識，「我們知道這很敏感，也是很難推進的原因」。

另一方面，協定草案提議擴大「碳捕存」（CCS）規模，遭到一些國家反對，認為這是成本高、未經證實的技術，反而讓汙染者繼續燃燒化石燃料。

氣候環團350.org痛批，產油國在化石燃料說客支持下，大力推動碳捕存，成為本屆談判中的「最大騙局」，恐將導致公共與民間資金減少投入再生能源，且草案提出，要增加碳捕捉20倍到40倍的目標，根本不切實際，反而會被用來開採更多石油。

針對調適資金議題，原先第一版協定草案寫道，要將調適資金增加至1200億美元，但在第二版草案中，具體金額遭到刪除，引起開發中國家不滿。