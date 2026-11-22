美國華盛頓郵報披露，國防部長赫塞斯日前下令，要求對美國與加拿大的防務合作關係施加新限制。左為加拿大國旗，右為美國國旗。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美方傳出限制與加拿大防務合作的機密指令後，引發雙邊關係升溫；五角大廈稱措施旨在服務美國防務目標，加方則表示未獲正式通知，合作仍持續。

美國官員透露，國防部（戰爭部）部長赫塞斯 （Pete Hegseth）已下令限制美國與加拿大 的防務關係，使華府與渥太華之間的爭端進一步升高。總統川普屢次揚言併吞加拿大，使兩國關係更加緊張。針對報導，白宮未進一步說明，角大廈也未回應置評請求；加拿大駐美大使館也未回應。

華盛頓郵報引述匿名美方官員說法報導，赫塞斯上周透過一份機密備忘錄發布上述指示。赫塞斯的發言人帕尼爾回應華郵詢問時表示，五角大廈 正「採取措施，確保與加拿大的往來有助推進美國具體防務目標，最終有助強化雙邊防務關係」。他並指出，新措施不會影響雙方的國防情報共享。

美加數十年來維持密切關係，加拿大也是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，聯盟其他成員包括美國、英國、澳洲及紐西蘭。五眼聯盟其中一個成員國的官員表示，美方尚未正式通知將改變情報共享方式，但過去1年裡，美國官員透過多個平台分享的資訊已減少。

川普2024年再次當選後，屢次揚言加拿大應成為美國第51州。加拿大總理卡尼去年5月在白宮橢圓形辦公室當面告訴川普，加拿大是「非賣品，也永遠不會出售」。

川普20日在白宮發言時，稱讚卡尼「人很好」，但仍對加拿大未與美國達成令他滿意的貿易協議表達不滿。

加拿大環球郵報21日引述政府及軍方消息人士指出，加方對華郵所稱新限制毫不知情。多名軍方高層表示，是看到媒體報導後才得知消息；加國政府與軍方也未曾正式或非正式收到美方有關備忘錄或縮減軍事合作計畫的通知。

加拿大國防部長麥根第指出，他未曾看過媒體報導所稱、對美加兩國軍事合作設限的美國機密備忘錄，並強調兩國軍隊仍持續密切合作。

不過，麥根第承認，川普的威脅言論，促使加拿大近期在國防政策上做出一些調整。他還說，加拿大需為自身國防和安全負起更多責任。此外，加拿大正致力開發一套可與星鏈抗衡的系統，以維護通訊主權。

美國國防部長赫塞斯。（路透）