由芬蘭邊境防衛隊發布的照片顯示，一艘俄羅斯貨船「斯巴達2號」21日在芬蘭灣遭到烏克蘭無人機襲擊後，冒出濃煙。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府被指要求烏克蘭在明年1月初前與俄羅斯達成協議，美方並透過特使密集施壓各方，但歐烏官員擔心基輔將被迫接受不利條件。

英國金融時報20日引述4位聽取相關討論簡報的人士報導，川普政府已告知歐洲及烏克蘭官員，要基輔在明年1月初前，與莫斯科達成和平協議。對此，白宮 尚未置評。

美國中東特使兼和平任務特使威科夫與總統川普女婿兼美國和平任務特使庫許納，11月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，恢復和俄烏代表的談判。川普所屬的共和黨在3日美國期中選舉大敗，喪失對國會兩院的掌控。民主黨可望更大力支持基輔和施壓莫斯科。

川普上周在深圳與俄羅斯總統普亭 會面。之後川普指稱，普亭已表明，莫斯科準備好（迎接）和平。威科夫及庫許納近幾天在莫斯科、愛爾蘭首都都柏林及柏林，和俄烏歐官員舉行一連串會議，傳達這種急迫感。一位歐洲官員在與威、庫會面後說，美方正大力推動，而有些人擔憂，烏克蘭將需要做出很多讓步，才能接近達成協議。

另一位歐洲官員也說，美方很急、普亭則不急。

一位烏克蘭高官表示，上述時間表已加深基輔內部，對烏克蘭總統澤倫斯基恐在明年1月民主黨開始掌控國會兩院前就被迫按莫斯科提出的條件，達成協議的擔憂。該高官認為，川普喜歡普亭，「川普想在明年1月前完成這一切」；若協議在明年1月前進展順利，那俄國 就能擁有更佳的條件。

另外，川普20日在白宮記者會稱，普亭19日在深圳雙普會表明，希望透過外交途徑，讓俄烏終戰。川普坦言，（終戰）這項工作真的很艱鉅，問題在於，普澤極度仇視對方，這一向都不容易處理。

另據中央社引述法新社報導，一架烏克蘭無人機21日擊中一艘俄羅斯貨輪，導致該船在波羅的海東部起火。貨輪遇襲數小時後，芬蘭國防部長指出，一架俄國直升機疑似侵犯芬蘭領空，他並表示這兩起事件可能有關聯。

歐洲部隊20日參與一場規模空前、為期兩周的軍事演習，這場軍演自11月9日起在波蘭東南部展開。參演部隊正在為戰後可能赴烏克蘭執行的任務做準備，目的在協助穩定烏克蘭局勢並重建軍隊。

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另據美聯社報導，兩枚俄羅斯飛彈與一架疑似無人機20日落入波蘭境內，波蘭總理表示，這可能是俄方刻意選在歐洲於波蘭舉行軍演之際發動的挑釁。這場軍演是在為戰後可能赴烏克蘭的任務做準備。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，看來「我們正面對俄羅斯的蓄意挑釁」。