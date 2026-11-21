義大利學生們20日在米蘭手持寫有「為我們的未來而戰」(Fight for our future）的標語牌參與遊行。這場遊行是義大利總工會（CGIL）為抗議生活成本上漲及軍事支出增加而發起的罷工行動之一。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲逾25國青年發起跨國罷課示威，反對擴軍與徵兵，並要求政府把資源轉向教育、社福與青年福祉，德國、義大利及瑞士等地更出現衝突。

歐洲逾25國20日爆發「國際青年罷課 」跨國示威串聯，各地學生走上街頭反對徵兵與擴軍，要求增加教育預算、平抑物價並改善青年福祉；其中德國 有73城響應，義大利及瑞士則傳出警民衝突。

綜合路透、衛報及法新社報導，此次跨國行動由超過50個青年組織共同號召，訴求涵蓋終結軍事化、增加教育與社福投資、氣候正義及聲援巴勒斯坦 等。主辦組織批評各國政府只顧處理地緣政治危機與扶植大企業，卻忽視年輕世代的求學與就業需求。

中央社報導，德國青年運動「Z世代治理」（Gen Z regelt）號召全德73座城市同步示威，事前約2萬1000人報名。在柏林亞歷山大廣場的集會中，主力為15至18歲中學生，另有左翼團體及聲援巴勒斯坦人士參與。不少人下課後結伴而來，手持「不要徵兵」、「要教育，不要炸彈」等反徵兵及反戰標語。

15歲中學生奧古斯汀與14歲學生盧卡斯、路卡均反對恢復義務役，主張資源應投入關乎未來的教育；17歲示威者希利翁則批軍事化僅符合統治階級利益，忽視老舊校舍問題。

針對德國示威人數較10月底首波行動減少約兩成，柏林洪堡大學社會學者史蒂芬．毛分析，青年抗爭雖易激起情緒動員，但受限於人口比例與政治影響力，未必能轉化為長期政治力量。

面對外界質疑抗爭動能減弱，「Z世代治理」柏林發言人丁特（Veronika Dinter）回應，青年運動正向歐洲更多城市擴展，強調「現在才只是開始」。

路透報導，科隆大學生Jasmin Hamadi不滿各級教育經費遭刪減，強調必須上街推動改變。此外，金融時報與義大利安莎通訊社指出，義大利學生響應最大工會「義大利總工會」（CGIL）發起的全國24小時大罷工，抗議總理梅洛尼政府的經濟政策與擴軍計畫。CGIL秘書長蘭迪尼宣布，全義逾百城共約150萬人參與行動，羅馬一度發生示威者向警方投擲瓶子與煙霧彈的衝突；瑞士全國亦有逾4萬人上街，活動尾聲警方動用催淚彈與水炮車驅散群眾。

德國一名示威者20日在法蘭克福手持標語，上面印有德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的肖像。這場抗議活動名為「Z世代掌權」（Gen Z regelt），旨在反對學校經費不足、教育、社會服務、文化及醫療領域的預算削減，以及生活成本上漲和徵兵制。（路透）