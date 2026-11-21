歐洲25國「Z世代」罷課示威 反擴軍促投資教育
歐洲逾25國青年發起跨國罷課示威，反對擴軍與徵兵，並要求政府把資源轉向教育、社福與青年福祉，德國、義大利及瑞士等地更出現衝突。
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歐洲逾25國青年發起跨國罷課示威，反對擴軍與徵兵，並要求政府把資源轉向教育、社福與青年福祉，德國、義大利及瑞士等地更出現衝突。
歐洲逾25國20日爆發「國際青年罷課」跨國示威串聯，各地學生走上街頭反對徵兵與擴軍，要求增加教育預算、平抑物價並改善青年福祉；其中德國有73城響應，義大利及瑞士則傳出警民衝突。
綜合路透、衛報及法新社報導，此次跨國行動由超過50個青年組織共同號召，訴求涵蓋終結軍事化、增加教育與社福投資、氣候正義及聲援巴勒斯坦等。主辦組織批評各國政府只顧處理地緣政治危機與扶植大企業，卻忽視年輕世代的求學與就業需求。
中央社報導，德國青年運動「Z世代治理」（Gen Z regelt）號召全德73座城市同步示威，事前約2萬1000人報名。在柏林亞歷山大廣場的集會中，主力為15至18歲中學生，另有左翼團體及聲援巴勒斯坦人士參與。不少人下課後結伴而來，手持「不要徵兵」、「要教育，不要炸彈」等反徵兵及反戰標語。
15歲中學生奧古斯汀與14歲學生盧卡斯、路卡均反對恢復義務役，主張資源應投入關乎未來的教育；17歲示威者希利翁則批軍事化僅符合統治階級利益，忽視老舊校舍問題。
針對德國示威人數較10月底首波行動減少約兩成，柏林洪堡大學社會學者史蒂芬．毛分析，青年抗爭雖易激起情緒動員，但受限於人口比例與政治影響力，未必能轉化為長期政治力量。
面對外界質疑抗爭動能減弱，「Z世代治理」柏林發言人丁特（Veronika Dinter）回應，青年運動正向歐洲更多城市擴展，強調「現在才只是開始」。
路透報導，科隆大學生Jasmin Hamadi不滿各級教育經費遭刪減，強調必須上街推動改變。此外，金融時報與義大利安莎通訊社指出，義大利學生響應最大工會「義大利總工會」（CGIL）發起的全國24小時大罷工，抗議總理梅洛尼政府的經濟政策與擴軍計畫。CGIL秘書長蘭迪尼宣布，全義逾百城共約150萬人參與行動，羅馬一度發生示威者向警方投擲瓶子與煙霧彈的衝突；瑞士全國亦有逾4萬人上街，活動尾聲警方動用催淚彈與水炮車驅散群眾。
示威核心是反對徵兵、擴軍與軍事化，並要求政府停止優先投入地緣政治與國防支出，改把資源用在教育、社福、生活成本與青年未來發展上。 德國由「Z世代治理」號召全國73座城市同步示威，約2萬1000人報名，柏林集會多為15至18歲學生，也有左翼團體與聲援巴勒斯坦人士參與。 義大利學生配合工會全國罷工，約150萬人上街並在羅馬與警方衝突；瑞士也有逾4萬人參與，活動尾聲警方動用催淚彈與水炮車驅散群眾。
精華 FAQ
示威核心是反對徵兵、擴軍與軍事化，並要求政府停止優先投入地緣政治與國防支出，改把資源用在教育、社福、生活成本與青年未來發展上。
德國由「Z世代治理」號召全國73座城市同步示威，約2萬1000人報名，柏林集會多為15至18歲學生，也有左翼團體與聲援巴勒斯坦人士參與。
義大利學生配合工會全國罷工，約150萬人上街並在羅馬與警方衝突；瑞士也有逾4萬人參與，活動尾聲警方動用催淚彈與水炮車驅散群眾。
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