英國首相伯能20日與歐盟領導人舉行峰會，尋求脫歐多年後重建關係。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 英歐在布魯塞爾峰會達成72項共識，涵蓋檢疫、碳排、青年交流與安全防務，英相柏能稱此為重置關係的歷史性雙贏時刻。

第二次英歐峰會20日在歐盟 總部所在地比利時布魯塞爾舉行，會後雙方發布聯合聲明，宣布在貿易、碳排放、安全防務、青年交流等多個領域達成72項共識。

新華社報導，根據聲明，英歐雙方將互相免除絕大多數動植物以及相關產品流通時的檢疫文件和相關檢查，該措施將於2028年3月開始實施。雙方還計畫從2028年開始對接碳排放交易體系，為相互承認碳排放配額和豁免對方的碳邊境稅鋪平道路。

聲明指出，自2027年1月起，英國學生及教育工作者可再次受益於歐盟「伊拉斯謨+計畫」。雙方計畫從2028年開始逐步互派10萬名青年去對方境內學習、生活和工作。未來六個月內雙方還將就學費等問題完成談判。

英國首相伯能(Andy Burnham)在脫歐 公投十年後，一直主張「重置」英歐關係。歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)表示，歐盟願意與英國建立「盡可能緊密的關係」。

法新社報導，柏能在布魯塞爾與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)及柯斯塔舉行峰會，尋求在英國脫歐(Brexit)多年後重新調整彼此關係。

英國廣播公司(BBC)報導，柏能表示，這是「歷史性時刻」，也是英國與歐洲的好日子，雙方共同達成的協議是「雙贏」。

他指出，英國民眾「希望(與歐盟)達成更好的協議」，「而不是我們最終落實的硬脫歐(hard Brexit)」。他還說，到2040年這些協議將使英國國內生產總值增長0.5%，相當於每年為英國經濟帶來約170億英鎊(約222億美元)的收益。

金融時報報導，英國生產力研究所估算，重新加入歐盟可讓英國長期GDP增加最多3.7%。

2016年6月，英國舉行全民公投，52%的投票者選擇「脫歐」。2020年1月，英國正式退出歐盟。2025年5月，首次英歐峰會在倫敦舉行。今年11月16日，伯能表示英國「脫歐」十年失大於得，因此本次峰會被各界認為是其重新定位英國與歐盟關係的重要契機。