德國漢莎航空。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 漢莎航空因燃油成本飆升、罷工及營運成本過高，計畫在德國兩大樞紐裁撤約1000人，並同步縮減航線與更新機隊以改善財務。

德國 航空業面臨營運壓力，漢莎航空（Lufthansa）計畫在德國兩大航空樞紐法蘭克福及慕尼黑削減約1000個全職職位，以改善財務狀況。綜合德國之聲、法新社等媒體報導，漢莎航空核心品牌今年營運表現不佳，受到中東戰事推高燃油成本、罷工 及企業成本高漲等因素衝擊，管理層決定進一步精簡人力及調整航線。

中央社引述法新社20日檢視的一封內部信函顯示，德國漢莎航空計畫裁員1000人。該公司轉型進度不如預期，加上伊朗 戰爭引發能源成本飆升，使營運面臨更多阻力。

根據這封寄給員工的信函，漢莎航空2024年開始推動成本削減計畫，以減少虧損，但迄今宣布的措施「已不足以因應」。漢莎航空表示，公司今年前9個月平均每月虧損2000萬歐元（約2200萬美元）。

信中指出：「2026年我們遭遇挫折，中東戰爭、持續高漲的燃料成本、9天的罷工行動，以及原本就已十分高昂的營運成本，使情勢更加嚴峻。」

不過，目前尚未公布具體裁員時間、受影響部門及員工安排。

除了精簡人力，漢莎航空也計畫調整航線及機隊配置，包括削減部分短程及中程航線運力，並逐步縮減部分較舊機型，改用燃油效率較高的新型客機，以降低營運成本。

此外，德國汽車工業勞資糾紛升級，德國最大工業工會金屬工業工會（IG Metall）20日發動全國24小時警告罷工，Audi、BMW等車廠多處廠區停產。工會表示，全德約15萬名員工響應，在100多家企業停止工作，是德國金屬及電機產業8年來首次發動全天罷工。勞資雙方因薪資調整及工作保障談判陷入僵局，工會並預告下周將繼續擴大罷工行動。

路透報導，這次勞資爭議涉及德國金屬及電機產業約370萬名員工，範圍包括汽車製造、鋼鐵、機械及電機等行業。工會20日在多家企業發動24小時罷工，巴伐利亞州汽車產業是主要受影響地區之一。德國公共廣播公司報導，Audi及BMW部分廠區停工，北部造船廠也有員工參與。