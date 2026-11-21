聯合國世界糧食計畫署預計明年僅能援助全球9100萬名最需要糧食援助的人口。圖為巴勒斯坦加薩市一名男孩從慈善廚房領取食物。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合國WFP因捐助資金銳減，預計明年只能援助9100萬人，僅及全球急性飢餓人口約三分之一，恐使更多脆弱族群陷入危機。

全球飢餓危機持續惡化，國際人道援助卻面臨嚴重經費短缺。聯合國 世界糧食計畫署（WFP）20日公布2027年全球展望，預計明年僅能援助全球9100萬名最需要糧食援助的人口，較今年年中原訂的1億1000萬人目標大減1900萬人，所需經費約121億美元。路透報導，這項援助規模僅涵蓋全球2億6600萬名面臨急性與嚴重飢餓人口的約三分之一，恐使更多脆弱族群陷入生存危機。

自上月起由美國籍路克・林德伯格（Luke Lindberg）掌舵的WFP指出，援助規模縮減並非全球飢餓問題獲得改善，而是國際捐助資金大幅減少，迫使機構必須重新分配有限資源，優先照顧面臨最嚴重糧食短缺的人口。WFP公共夥伴關係主任蘿拉・特納（Laura Turner）在日內瓦記者會上坦言，「資金缺口正迫使我們作出一些艱難選擇」，該機構今年提出約130億美元的募款需求，至今僅獲得約一半資金。

WFP官員馬修・霍林沃斯表示，資源短缺已迫使前線工作人員在現場作出痛苦抉擇，意味著無可避免會「遺漏部分需要幫助的人」。他憂心，在當前籌資環境下，機構能觸及與無法援助的人口之間，差距恐怕會進一步擴大。

糧食危機背後，地緣衝突、氣候變遷與經濟壓力正相互交織。路透與聯合國報告指出，伊朗與中東衝突形成重要航運通道的「三重咽喉點」，波及荷姆茲海峽、曼德海峽與黑海，推高燃料、海運及食品價格；同時，強烈聖嬰現象擾亂全球農業生產，增加乾旱與歉收風險。

霍林沃斯警告，全球可能很快就會面臨「六年內第三場全球糧食危機」，規模恐堪比前兩次衝擊——分別是新冠疫情期間的物價飆升，以及2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後引爆的糧食與能源價格危機。

據WFP最新統計，目前全球約2億6600萬人面臨急性飢餓，其中約3900萬人處於緊急或更嚴重程度。不過，WFP也特別提醒，今年報告僅涵蓋47個國家的分析資料，明顯少於前一年度的68國，主因正是經費縮減導致第一線糧食安全調查與數據蒐集更加困難，因此實際受飢餓威脅的人口恐比帳面數字更為嚴峻。