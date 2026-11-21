高市被指在中國受到冷遇，但學者認為，這反而可能刺激她最鐵桿的支持者力挺。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳出席APEC期間遭中國冷待，接待規格明顯縮減，但日本學者認為這未必傷及她在國內聲勢，反可能刺激保守派支持。

日本首相高市早苗 過去2天在深圳出席亞太經濟合作會議（APEC ）峰會期間遭中國公然怠慢，且明顯縮減接待規格。但日本專家表示，這可能反而激起支持高市的日本保守派更相挺。

中央社引述法新社報導，這趟行程是高市上任後首次出訪中國，也是她去年發表有關「台灣有事」的言論後，首次與中國國家主席習近平 會面。

當時高市暗示，若中國攻擊台灣，日本可能出兵。消息引發北京大怒祭出貿易報復，並呼籲中國公民勿前往日本，兩國關係跌至歷史谷底。

高市這次未能在峰會場邊與習近平舉行正式雙邊會談，並不令人意外。不過她抵達深圳時，北京卻僅派相對較低階官員迎接，且未如同對待其他國家元首方式安排特殊表演。引發日本媒體以中國「公然」冷落她為題報導。

除此之外，媒體拍到的高市下飛機片段顯示，她似乎因機艙門和登機梯高度差距異常大而一度難以下機，引發網路上紛紛揣測，這是中國刻意這麼做來讓她難堪。

日本官房長官木原稔表示，日方在現場已事先得知這道落差，並採取措施確保高市安全步下飛機。但他未說明這項資訊是由日方或中方提供。

習近平在這次APEC峰會期間2度和高市握手，但大多面無表情。儘管高市在中國受到冷遇，但學者認為，這對她在日本的聲勢或許不全然是壞事，反而可能刺激她最鐵桿的支持者力挺。

東京大學政治學教授內山融指出，高市1年前的「台灣有事」說也未見她在日本的支持度下滑，因此這次遭到中國冷淡對待，不太可能影響她在國內人氣。

另據日本內閣府20日公布最新「外交相關輿論調查」，認為日本與中國關係「不算良好」的受訪者比例達93%，較去年增加6.6個百分點，創下歷史新高。

這次調查也顯示，86.4%的日本民眾表示對中國「沒有親近感」，為2020年以來第2高。日本外務省官員表示，這項結果反映日中關係面臨的各種問題。不過，仍有70.4%的受訪者認為，未來發展日中關係相當重要。