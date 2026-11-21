有法國媒體分析，這次峰會讓普亭成了最大贏家。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國媒體認為，美中俄峰會多是形象展示，川普幾乎沒有收穫，反而讓普亭重返國際舞台，習近平也藉機強化中國崛起敘事。

美國總統川普 、中國國家主席習近平與俄羅斯 總統普亭 在中國深圳會晤。法國媒體分析，川普的個人外交並未帶來實質成果，且這次峰會讓普亭重返國際舞台，反使普亭成了最大贏家。

川普、習近平與普亭19日藉著參加亞太經濟合作會議（APEC）之便舉行峰會。

法國費加洛報分析，這場峰會凸顯川普的個人外交有所限制，將是「美國在川普第2任期大幅衰退的象徵性時刻之一」。

文章提到，這次會面並無實質內容，主要是留下影像畫面，例如川普擁抱中俄兩位決心終結美國主導國際事務地位的領袖；還有兩位獨裁者奉承勢衰的川普，卻不向他做出分毫讓步；以及一個滿面春風的川普，他向來喜歡盛大場面和個人外交，這又給了對手一個機會利用他的總統任期來擴大自己的優勢。

文章指出，普亭在這次峰會取得了外交勝利，在發動侵略烏克蘭的戰爭後，再次重回國際舞台；俄羅斯在軍事和經濟上都有衰退，但也藉著這次峰會再度獲得超級大國的待遇。

習近平則利用川普在場的機會，將他與普亭之間的結盟關係正常化。他在中國科技之都深圳接待各國賓客，既可展現中國是未來強國，又可凸顯美國相對衰落，儘管中國目前仍依賴美國微處理器技術。

而川普除了再次從他與專制政權領袖的往來，以及親近對手、進一步走上與美國歷任總統不同路線的改變中得到個人滿足感之外，幾乎一無所獲。

文章還寫道，這次峰會也再次顯露川普談判方式的限制，會談未與盟友磋商，只是川普個人關係的延伸，內容非常簡短，除了呼籲以合作「應對全球挑戰」和「裁減核武」的模糊承諾之外，幾乎沒有其他成果。

文章提到，這次峰會倒是展現了不少尊重和友誼，川普沒有像對待盟友那樣冷嘲熱諷，而是親切問候中俄領袖，而這兩位領袖都是正與美國處於衝突的伊朗的主要支持者。