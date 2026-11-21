丹麥指控俄涉暗殺案 將驅逐俄國防武官並研議簽證禁令
丹麥指控俄羅斯涉幕後策畫暗殺烏克蘭饒舌歌手未遂案，決定7天內驅逐俄國防武官，並研議收緊甚至停止對俄簽證。
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丹麥指控俄羅斯涉幕後策畫暗殺烏克蘭饒舌歌手未遂案，決定7天內驅逐俄國防武官，並研議收緊甚至停止對俄簽證。
丹麥指控俄羅斯涉嫌幕後策畫一起針對烏克蘭饒舌歌手的暗殺未遂事件，宣布將在7天內驅逐俄羅斯駐哥本哈根國防武官，並研議暫停向俄羅斯公民核發申根簽證，甚至以停止所有非必要簽證為目標。
中央社引述法新社報導，丹麥外交部長拉斯穆森在記者會上表示：「我們已召見俄羅斯駐丹麥大使，並通知他，丹麥政府決定在7天內將俄羅斯國防武官驅逐出境。」
丹麥警方表示，兩名丹麥男子涉嫌受俄方指使，企圖在歌手基輔斯托納9月25日於哥本哈根附近演出前將他殺害。兩名被告否認指控。
丹麥公共廣播公司DR 20日披露，這起案件此前一直未公開，直到兩名嫌犯出庭接受延長羈押聽證，相關案情才曝光。根據檢方在法庭提出的資料，兩名男子涉嫌與俄羅斯情報機構合作，並與其他身分不明人士聯繫，協助俄方在丹麥境內執行行動。
檢方指出，嫌犯曾購買基輔斯托納9月25日在哥本哈根北部夏洛滕隆（Charlottenlund）演出的門票，之後取得兩把附有彈藥的手槍及兩把刀。警方當晚在距離演出場地約兩公里處攔截嫌犯車輛，時間約為晚間9時55分，距原定晚上10時開演僅五分鐘。警方在車內發現武器，演唱會隨後取消。
俄羅斯方面否認相關指控。俄羅斯駐丹麥使館表示，丹麥未提出足以證明俄方涉案的證據；俄羅斯外交部發言人則表示，莫斯科將對丹麥驅逐國防武官的決定作出相應回應。
丹麥宣布在7天內驅逐俄羅斯駐哥本哈根國防武官，並已召見俄國大使說明立場；同時也開始研議，是否暫停向俄羅斯公民核發申根簽證。 案件目標是烏克蘭饒舌歌手基輔斯托納。檢方指控兩名丹麥男子在演出前取得武器，警方在距場地約2公里處攔車，最後使演唱會取消。 俄羅斯否認涉案，駐丹麥使館稱丹麥未提出足以證明俄方參與的證據；俄外交部則表示，莫斯科將對丹麥驅逐國防武官的決定採取相應回應。
精華 FAQ
丹麥宣布在7天內驅逐俄羅斯駐哥本哈根國防武官，並已召見俄國大使說明立場；同時也開始研議，是否暫停向俄羅斯公民核發申根簽證。
案件目標是烏克蘭饒舌歌手基輔斯托納。檢方指控兩名丹麥男子在演出前取得武器，警方在距場地約2公里處攔車，最後使演唱會取消。
俄羅斯否認涉案，駐丹麥使館稱丹麥未提出足以證明俄方參與的證據；俄外交部則表示，莫斯科將對丹麥驅逐國防武官的決定採取相應回應。
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