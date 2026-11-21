AI摘要 文章摘要整理： 丹麥指控俄羅斯涉幕後策畫暗殺烏克蘭饒舌歌手未遂案，決定7天內驅逐俄國防武官，並研議收緊甚至停止對俄簽證。

丹麥 指控俄羅斯涉嫌幕後策畫一起針對烏克蘭饒舌歌手的暗殺未遂事件，宣布將在7天內驅逐俄羅斯駐哥本哈根國防武官，並研議暫停向俄羅斯公民核發申根簽證 ，甚至以停止所有非必要簽證為目標。

中央社引述法新社報導，丹麥外交部長拉斯穆森在記者會上表示：「我們已召見俄羅斯駐丹麥大使，並通知他，丹麥政府決定在7天內將俄羅斯國防武官驅逐出境。」

丹麥警方表示，兩名丹麥男子涉嫌受俄方指使，企圖在歌手基輔斯托納9月25日於哥本哈根附近演出前將他殺害。兩名被告否認指控。

丹麥公共廣播公司DR 20日披露，這起案件此前一直未公開，直到兩名嫌犯出庭接受延長羈押聽證，相關案情才曝光。根據檢方在法庭提出的資料，兩名男子涉嫌與俄羅斯情報機構合作，並與其他身分不明人士聯繫，協助俄方在丹麥境內執行行動。

檢方指出，嫌犯曾購買基輔斯托納9月25日在哥本哈根北部夏洛滕隆（Charlottenlund）演出的門票，之後取得兩把附有彈藥的手槍及兩把刀。警方當晚在距離演出場地約兩公里處攔截嫌犯車輛，時間約為晚間9時55分，距原定晚上10時開演僅五分鐘。警方在車內發現武器，演唱會隨後取消。

俄羅斯方面否認相關指控。俄羅斯駐丹麥使館表示，丹麥未提出足以證明俄方涉案的證據；俄羅斯外交部發言人則表示，莫斯科將對丹麥驅逐國防武官的決定作出相應回應。