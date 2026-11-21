烏克蘭遭受空襲後滿目瘡痍，圖為一名男子在雨中撐傘經過基輔一棟嚴重毀損的建築物。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄軍對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，重創基輔三座橋梁並造成全境至少8死30傷，波蘭領土也遭飛彈與無人機波及。

俄羅斯 19日晚間至20日凌晨對烏克蘭 發動大規模空襲，以彈道飛彈襲擊首都基輔、擊中橫跨第聶伯河的三座主要橋梁，波蘭 領土亦遭飛彈與無人機波及。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍向烏克蘭發射超過110枚飛彈，為俄烏戰爭爆發以來「最大規模攻擊」之一；此次襲擊目前在烏克蘭全境至少造成8人死亡、30人受傷。

綜合路透、烏克蘭國家通訊社及基輔獨立報報導，澤倫斯基在空襲後指出，「俄羅斯正試圖透過這種恐怖攻擊，彌補其在軍事和外交上的無能。」他同時表示，俄羅斯總統普亭19日在中國出席峰會期間，曾試圖與中國國家主席習近平及美國總統川普「重新畫分世界」，但最終以「失敗」告終。

在首波受創最深的基輔，市長克里契科證實，俄軍彈道飛彈擊中波迪爾-沃斯克列先斯基橋（Podilsko-Voskresenskyi Bridge）、達尼茨基橋（Darnytskyi Bridge）以及南方大橋（Pivdennyi Bridge）。基輔約有300萬人口，平日仰賴6座主要跨河橋梁往來兩岸通勤，這是俄烏戰爭爆發以來，基輔連接左、右兩岸交通幹道遭受最嚴重的單日同步打擊，導致波迪爾-沃斯克列先斯基橋部分路段封閉、南方大橋實施交通與載重管制。

此外，基輔市軍事管理局指出，奧伯隆區與波迪爾區各有一棟建築在攻擊過後起火燃燒，多處關鍵基礎設施嚴重受損。

烏軍統計，俄軍本次攻勢共出動約404架無人機與超過110枚飛彈，包括84枚巡弋飛彈，以及伊斯坎德爾-M／S-400彈道飛彈與鋯石極音速反艦飛彈。此前，烏克蘭本周第3度攻擊連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋，普亭隨即公開誓言將發動「痛苦得多」的報復性打擊。

除基輔外，烏克蘭全境多地也陷入火海。西部大城利維夫一座火車站遭襲，造成2人死亡、10人受傷，西部能源網關鍵節點的一座750千伏大型變電站亦遭擊中；東部第2大城哈爾科夫有醫院遭無人機襲擊，導致4人受傷；第聶伯羅彼得羅夫斯克州住宅區與公寓大樓遇襲，釀5人受傷；札波羅熱則有電車遭無人機擊中，造成1人受傷。

這波攻勢也波及北約成員國波蘭。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什證實，空襲期間有2枚俄軍Kh-101巡弋飛彈與1架噴射無人機落入波蘭領土。波蘭武裝部隊作戰司令部於當地時間凌晨3時30分左右啟動防空系統戒備，並計畫向北約請求增援以強化東翼防務。

面對俄軍攻勢升級，英國首相伯納姆宣布，將向烏克蘭提供1000架飛行距離可達1000公里的遠程打擊無人機，作為總額2.6億英鎊冬季國防支持方案的一部分。

救難人員在基輔飛彈襲擊現場，以擔架抬離一名受傷平民。（美聯社）