日媒指出，日本首相高市早苗18日抵達中國深圳，準備出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，迎接她的是退休外交官與儀隊，遭冷落的程度顯而易見。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日本政府警惕美中俄峰會可能被塑造成戰勝國同盟，進而重演雅爾達式秩序安排；高市早苗訪中雖積極接觸中方，仍未促成日中會談。

美中俄峰會19日在深圳舉行，日媒報導，日本 政府擔心，中國可能將這3國定位為「世界反法西斯戰爭」（第二次世界大戰）的戰勝國，藉此發動宣傳戰。出於這份危機感，日本首相高市早苗 在出訪菲、中期間，試圖安排日中領袖會談，最終未能如願，便返回日本。日本政府正密切警戒3國的動向。

時事新聞指出，高市在離開中國前的記者會上，強調17日在馬尼拉舉行的「四方安全對話」（Quad）領袖會議的重要意義，彷彿藉此與美中俄峰會抗衡。被問及對三國峰會看法時，她僅表示：「我們將密切關注其影響，做出適當因應。」

4天的出訪行程中，高市多次試圖與中國領導人接觸；但在馬尼拉舉行的東協（ASEAN）與中日韓「東協加三」領袖會議，中國國務院總理李強缺席。高市轉往中國後，在18日亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議雖與中國國家主席習近平握手致意，但沒有促成中日領袖會談，這本是2022年APEC會議期間以來的慣例。

時事新聞指出，有人將美中俄峰會比擬為1945年第二次世界大戰末期，美國、英國與蘇聯討論戰後國際秩序的雅爾達會議。日本政府內部對此提高警覺，一名高階官員擔心，「他們可能會繞過日本等國家，擅自決定重大事務」。

報導說，高市事先也曾尋求安排美日領袖會談，目的是要向可能被中國與俄羅斯拉攏的美國總統川普，事先清楚傳達日本的立場。川普在9月的美中領袖會談期間，曾將美中兩國形容為第二次世界大戰時的「盟國」，高市希望藉此提醒川普，不要接受中國所建構的「敘事」。但除了Quad對話領袖會議之外，高市在馬尼拉僅與川普短暫交談，未能做更深入的溝通。

習近平在美中俄峰會中表示，3國曾並肩參與反法西斯戰爭。一名日本政府相關人士對此高度警戒，指出：「他們的目的，恐怕就是要向外界宣示，這3個國家是引領世界的強權。」

另一方面，中日依舊見不到改善關係的契機。18日高市抵達深圳時，在飛機舷梯下迎接她的，是一名退休外交官與儀隊，遭冷落的程度顯而易見。日本外務省一名高階官員錯愕表示：「跟南韓總統受到的待遇完全不同，實在太露骨了。」他隨後簡短表示：「雖然基於外交禮儀，雙方仍有握手，日中關係改善的前景依然不明朗。」