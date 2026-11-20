日本首相高市早苗18日抵達深圳出席APEC峰會，卻因專機艙門與舷梯之間出現明顯高度落差引議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳APEC回應台灣有事提問時，重申日本對台基本立場未變，並表示將依4份政治文件持續推進日中戰略互惠關係。

日本首相高市早苗18日下午於深圳下榻酒店舉行記者會，針對「台灣有事 」相關言論的提問，她表示不回答假設性問題，但重申1972年「日中聯合聲明」的立場「沒有任何變化」。

這次高市早苗參加深圳APEC ，是去年11月國會答辯引起日中外交爭議後，首次與習近平 互動。下午行程尾聲之際，她在駐地舉行記者會。有日本記者詢問，19日上午高市早苗再次與習近平握手並向他簡短致意，當時向習近平說了些什麼？以及她如何認識包括1972年「日中聯合聲明」在內的四個政治文件，今後打算如何推進日中關係？

高市早苗回應，18日晚宴與19日早上首腦會議上，「我受到了習主席的歡迎」，兩人握了手，她向習的招待表示了感謝。她強調，在日中關係方面，四份政治文件作為日中兩國關係基本文件的定位沒有任何改變。

她表示，「中國是日本的重要鄰國，日中之間儘管存在一些課題，所以我們才更需要立足於雙方長期積累的基礎，進行非常有用的溝通對話。全面推進日中戰略互惠關係，同時就共同課題保持溝通，推進維護相互國家利益的對話，努力構建建設性穩定的日中關係。這就是我現在的想法」。

其後有外媒詢問到「台灣有事」日本是否會介入相關提問時，高市早苗回應指出，「因為是假設的問題，所以我不做出回答」。但她重申，「日本政府關於台灣的基本立場，正如1972年的中日聯合聲明所闡述的那樣，這一立場沒有任何變化」。關於中國實施的一系列出口管制措施，日方已經通過各種層級管道向中方表明了該國的立場。

另據共同社報導，俄羅斯總統普亭與日本首相高市早苗18日在深圳進行約30分鐘交談，雙方一致同意在各個層面保持溝通。報導指，此次交談是在18日歡迎晚宴結束後不久以交換意見的形式進行。高市就日本記者被俄拘留以及日本企業的應對問題與普亭進行了深入和必要的對話。她說，營造與普亭直接溝通的環境，就是最大進展。

另外，高市早苗18日抵達深圳出席APEC峰會，卻因專機艙門與舷梯間出現明顯高度落差，引發日本政界質疑中國接待安排不周，更有中國網友嘲諷，這就是「不給台階下」。

日本朝日電視台報導，曾擔任日本防衛副大臣、外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀在社群平台X引用「報導STATION」的影片，特別提醒網友注意約2分鐘處，高市走出機艙的瞬間。中山質疑「為什麼機艙出口與舷梯之間，會有這麼大的落差？」他表示，看到這段畫面時，感到強烈憤怒。尤其高市當時穿著裙裝及高跟鞋，萬一不小心踩空、跌倒受傷，後果不堪設想。

影片在網路流傳後，引發不同反應。中國網友反而以「這就是不給台階下」嘲諷高市，調侃高市此次訪中的尷尬處境。日本網友留言，「看到這個畫面，中國是個怎樣的國家，全世界應該都知道了」、「作為主辦國，連最基本的禮貌應對都做不到」、「國土雖大、氣量卻小」。

日本首相高市早苗（左）表示，19日上午她與習近平（右）握了手，她還向習的招待表示了感謝。（美聯社）