南韓19日舉行大學入學考試，首爾一處考場內，考生的眼鏡放置一旁等待檢查。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓高考爆出98人涉高科技作弊，政府除加強查核與保全試卷，也準備修法重罰AI作弊者，最高可面臨禁考10年與刑事起訴。

南韓 2027學年度大學修學能力考試（「高考 」）19日舉行。近期南韓出現多起利用人工智能（AI）工具考試作弊事件，引發廣泛擔憂。南韓教育部 次官（副部長）崔銀玉19日表示，本次「高考」共發現98名考生涉嫌違規攜帶或利用智能設備作弊，當局將從嚴追究責任。

韓聯社報導，截至19日下午4時37分第四科考試結束，共發現98名作弊考生。其中，當局通過在考前及考試期間多次發送無法拒收的「緊急災難警報」短訊，發現49名未按規定上交手機的考生；通過探測Wi-Fi信號發現兩名作弊者，連同這兩人在內，共查出44名違規攜帶智能設備的考生。

此外，另有五名考生在考試期間被發現使用智能設備作弊，包括一人佩戴智能眼鏡、一人使用微型攝像頭及無線耳機、一人用智能手機偷拍試卷，以及兩人在洗手間內使用智能手機。教育部稱，與智能設備無關的一般違規行為（如違反考試時間規定等）並未計入此次統計。

19日稍早時候，南韓國務總理辦公室發聲明稱，在另行通知前，教育部必須維持去年「高考」試卷的現有保管狀態。報導稱，按慣例，前一年度的「高考」試卷通常在隔年高考結束後被銷毀；總理在開考日緊急介入叫停銷毀程序，旨在保全相關調查所需物證。

紐約時報報導，大學修學能力考試以難度極高聞名，也催生南韓的補習文化。今年隨著利用人工智慧作弊的情況激增，當局於考前兩天的17日宣布一系列防弊新規。超過50萬名考生被要求捲起袖子，並在襯衫及外套鈕扣貼上貼紙，遮住可能藏在其中的攝影機。考生也必須讓監考人員檢查眼鏡，防止有人利用隱藏攝影機作弊。

南韓總統李在明17日在社群媒體表示：「利用高科技設備在考試中作弊，無異於偷走數十萬名努力用功考生的成績。」他並指示研議提供最高1億韓元（約7.47萬美元）的檢舉獎金，檢舉的作弊人數越愈多，獎金愈高。

南韓政府正準備修法，將利用AI在大學入學考試中作弊者的禁考期限從現行1年延長至10年。違規者還可能面臨刑事起訴。

另據韓媒報導，韓國2026年度法學資格考試滿分者李真祐19日被發現在首爾江東區一家旅館身亡。他生前被懷疑曾在高考時利用AI技術作弊。