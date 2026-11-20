法國近期示威不斷，數百名警察19日遊行至內政部，要求調升風險津貼。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國近2個月社會運動不斷，警察因長期高強度維安與衝突疲憊不堪，上街要求提高風險津貼，內政部則承諾分階段調整並與工會談判。

法國近兩個月示威不斷，數百名警察18日突如其來遊行至內政部 ，要求調升風險津貼。工會表示，許多第一線執法人員在這波持續約兩個月的社會運動中已「筋疲力盡」。

巴黎人報（Le Parisien）報導，400名到500名警察18日上午在香榭麗舍大道圓環聚集，以遊行方式走向內政部，隨後獲內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）接見。這次遊行由警察工會「聯盟」（Alliance）發起。

自法國各地今年9月下旬展開要求增加教育資源及提高購買力的社會運動以來，警方持續高度動員，在每周舉行的示威遊行期間維護秩序，經常面對衝突。

法國最近一次大規模罷工示威在17日。警察工會Un1té當天表示，負責鎮暴的共和國保安隊（CRS）已「筋疲力盡」，這天有數百人行使申請諮詢醫師的權利，意味著他們無法排班。

費加洛報（Le Figaro）指出，18日這場由刑事警察、情報部門代表、鑑識人員和邊境警察組成的遊行，充分反映出執法人員內部的深切不滿。他們批評，連續數周動員防範社會運動的動亂和暴力，使人氣力耗盡，而行政部門對此「視而不見、充耳不聞」。

執法人員代表要求將風險津貼從稅前薪資的28.5%提高到35%。法國政府正力推2027年預算案，目標之一是控制嚴重的財政赤字，內政部提議於2027年4月開始分階段調高風險津貼，於2029年達到33.5%。

「聯盟」代表馬哈斯（Yoann Maras）本周稍早曾說：「這數字還差得遠⋯（警力）從今年秋天就面對痛擊，這點微薄津貼怎能讓他們有動力撐到春天？」

報導指出，除了薪資問題之外，警方內部普遍也因一些根本性問題而深感不滿，例如社群平台充斥著對執法人員的貶低言論，他們在示威現場也經常成為攻擊目標，極左翼政黨「不屈法國」（LFI）還指控警方存在「系統性暴力」。

努涅斯18日中午緊急接見「聯盟」秘書長范赫梅爾利克（Fabien Vanhemelryck）率領的代表團。經過45分鐘會談後，范赫梅爾利克說，工會取得了調高津貼的相關保證。