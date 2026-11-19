南韓19日舉行大學入學考試，首爾一處考場內，考生的眼鏡放置一旁等待檢查。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓為防堵AI作弊，於修能考試期間首次動用全國緊急警報查緝，結果揪出22名未交手機考生，並將研議更嚴格的禁考與處罰措施。

南韓 每年11月舉行長達8小時、又稱「修能」（Suneung）的大學修學能力試驗，但今年情況不同。政府為揪出企圖作弊的考生，動用通常只有發生天然災害或戰時重大災難才會使用的緊急警報，讓南韓全國手機19日上午8時30分突然響起警報，就連設為靜音的手機也不例外，隨後查出22名考生未上交手機。

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紐約時報 報導，「修能」考試以難度極高聞名，也催生南韓的補習文化。今年隨著利用人工智慧（AI）作弊的情況激增，當局於考前兩天的17日宣布一系列防弊新規。超過50萬名考生被要求捲起袖子，並在襯衫及外套鈕扣貼上貼紙，遮住可能藏在其中的攝影機。考生也必須讓監考人員檢查眼鏡，防止有人利用隱藏攝影機作弊。

考試上午8時40分開始，首次警報響起約兩小時後，南韓教育部宣布查獲22名攜帶手機的考生，並將他們帶離考場，送往考試本部進一步調查。官員表示，檢查過程中未發現其他裝置，目前尚不清楚這些考生將面臨何種處分。

當局原先規畫在開考前及考試期間不定時發出緊急警報，並於19日下午2時21分再次發出警報。許多學生與家長認為，考前臨時推出的新安檢措施造成干擾。一名考生受訪時表示：「韓語科完全仰賴作答節奏，警報會完全打亂我的節奏。」甚至有人呼籲延後考試，待建立更完善、可靠的防弊措施後再舉行。

官員則為這次臨時變更辯護，強調近期接連發生作弊醜聞，新措施有其必要。南韓總統李在明17日在社群媒體表示：「利用高科技設備在考試中作弊，無異於偷走數十萬名努力用功考生的成績。」他並指示研議提供最高1億韓元的檢舉獎金，檢舉的作弊人數越愈多，獎金愈高。

南韓國會議員表示，10月有數名學生在延世大學及首爾市立大學的入學考試中，被查獲使用智慧眼鏡作弊。韓媒也報導，建國大學本月一名學生在模擬考試中，試圖使用微型攝影機作弊而被發現。另一起作弊事件則發生在稅務會計師資格考試，取得最高分的考生韓元錫（Han Won-seok，音譯）坦承利用AI作弊。

韓元錫15日在律師的YouTube頻道發布影片表示，他利用微型攝影機拍下考題，將照片上傳至雲端生成式AI服務解題，再透過藏匿的手機接收答案。他告誡其他可能想作弊的人：「請不要抱著『也許不會被抓到』這種魯莽的想法。」

南韓政府正準備修法，將利用AI在大學入學考試中作弊者的禁考期限從現行1年延長至10年。違規者還可能面臨刑事起訴。政府表示，考試結束後將與AI公司合作，查核考試期間是否有人向AI服務輸入考題，但未透露涉及哪些公司。