俄羅斯總統普亭18日在深圳舉行的APEC峰會演講。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭在APEC工商領袖峰會上批評歐盟制裁俄羅斯反而傷及自身，並宣稱俄羅斯已穩住經濟、建立替代支付網路，會後還與習近平舉行中俄會談。

俄羅斯 總統普亭 18日在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會演講時表示，歐盟 制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時，債務和通脹卻在不斷上升。

他在峰會發表演說時指出，亞太地區的發展表明，一個更公正的全球秩序正在形成。 「我期待即將在亞太經合組織峰會期間舉行的俄中美元首三方會晤能帶來巨大潛在益處。」

俄羅斯衛星通訊社報導，普亭在峰會中闡述對世界經濟情勢的評估，並介紹俄羅斯的投資潛力。他還表示，俄羅斯已提交申請，尋求擔任2035年APEC輪值主席國，期待獲得支持。並邀請APEC工商界代表明年赴俄，參加聖彼得堡國際經濟論壇及東方經濟論壇。

普亭表示，俄羅斯提議在亞太經合組織框架內加大努力，鞏固物流框架。目前俄羅斯與亞太國家的貿易額占俄羅斯與世界各國貿易總額的一半以上。

他指出，過去三年，俄羅斯GDP增長超10%，且仍在持續上升，而俄羅斯的通貨膨脹處於可控狀態。俄羅斯的國債水準處於全球最低之列。

普亭說，俄羅斯已成功建立起一個覆蓋全球絕大部分地區的支付處理網路，「俄羅斯並未主動放棄美元或歐元。事實上，是莫斯科被剝奪了使用這些貨幣的權利。那些拒絕讓俄羅斯使用美元和歐元的國家，實際上是在懲罰它們自己。」

他表示，俄羅斯已成為世界上遭受懲罰性措施（即制裁）數量最多的國家，創下了世界紀錄，「俄羅斯已成功經受住了制裁的考驗。」

普亭強調，昔日的霸權國家非但不去適應新機遇，反而試圖遏制那些如今展現出進步的國家的發展。

峰會結束後隨後為中俄會談。這是普亭與習近平今年以來的第五次接觸。會談先以擴大範圍形式舉行，聚焦經濟議題；之後是領導人工作午餐，重點討論外交政策。

普亭18日也將參觀由莫斯科國立大學與北京理工大學合作創辦的「深圳北理莫斯科大學」，並向師生發表演說。

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，隨普亭赴深圳出席APEC會議的俄羅斯代表團成員包括三位副總理和外交部、國防部、文化部等七位部長。此外，包括俄羅斯國家原子能公司、俄羅斯國家航太集團、俄羅斯對外經濟銀行、俄羅斯聯邦儲蓄銀行在內的多家大型企業和銀行的負責人也將參與相關會談。