墨西哥總統薛恩鮑姆坐18個小時經濟艙抵達深圳，參加APEC。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥女總統薛恩鮑姆搭乘商業航班赴深圳出席APEC，長途坐經濟艙中間座位，延續前總統拒用專機的節儉親民形象。

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）第33次領袖非正式會議在中國深圳登場，墨西哥 首位女總統薛恩鮑姆 （Claudia Sheinbaum）16日飛抵深圳，是首位抵達的外國元首；她既未搭乘行政專機也未包機，而是選擇搭乘中國南方航空商業航班，且全程坐了18個小時的經濟艙「中間座位」，親民作風在社群媒體掀起熱議。

薛恩鮑姆於當地時間15日深夜自墨西哥啟程，由於搭乘一般民航機，航線須配合商業航班調度，她先搭乘3個多小時國內線前往邊境城市提華納，再轉乘逾15小時的跨洋航班直飛深圳，前後耗時整整18個小時，且座位既非頭等艙也非商務艙，而是經濟艙不靠窗的中間排座位。

出發前，薛恩鮑姆在機場拍攝短片表示，非常期待此行與APEC會員經濟體的企業界人士交流；期間她被現場的中國遊客認出，也大方停下腳步與遊客熱情合影留念。

堂堂一國元首出訪卻與一般旅客比鄰而坐，背後源自墨西哥前總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）任內立下的傳統。羅培茲歐布拉多當年不僅拒搭總統專機，更以9200萬美元將該架波音787專機出售；薛恩鮑姆上任後延續此一作風，兩人皆認為不應耗費納稅人公帑維護豪華專機，搭乘經濟艙出訪也成為墨西哥政府展現親民與節儉的政治象徵。

不過，各國元首出訪考量維安、外交規格與後勤需求，交通安排各有不同。同樣出席深圳APEC峰會的加拿大總理卡尼（Mark Carney），搭乘的也非豪華專機，而是由加拿大皇家空軍調派的空中巴士A330-200改裝軍用加油機，該機型兼具人員運輸、空中加油及醫療後送等多重功能。

川普總統搭乘空軍一號抵達深圳。（路透）

相較之下，美國總統專機的維運成本居全球之冠。美國總統川普目前擁有3架總統專機，據五角大廈數據，每架專機每年的營運維護費用超過1億美元。消息指出，川普此次赴深圳出席APEC，搭乘的是此前由卡達王室贈送的最新專機；在他抵達前，已有數架美軍運輸機先行飛抵深圳，負責運送總統專用座車、車隊及大批後勤維安裝備，每次出訪皆形同大規模跨國後勤行動。