美國總統川普（左）18日在菲律賓馬尼拉馬拉坎南宮舉行的國宴午宴上，向菲國總統馬可仕（右）舉杯致意。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普訪問菲律賓時宣布強化軍事援助、推銷阿拉斯加天然氣出口，並談及核能合作與南海局勢，同時行程外也引發當地抗議與國際媒體關注。

美國總統川普 18日在菲律賓總統府馬拉坎南宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示，美國將擴大對菲國軍事支持，希望菲律賓成為阿拉斯加天然氣 出口市場，還表示願協助菲國發展核能。

美聯社等媒體報導，川普抵達馬拉坎南宮時，受到軍方儀隊隆重迎接。身穿菲律賓傳統巴龍襯衫的馬可仕與川普並肩站在兩國國旗前，接受儀隊致敬，現場演奏兩國國歌。川普隨後在訪客簿上留言：「這真是莫大的榮幸。美國愛你們！」

川普形容美菲同盟是美國在太平洋地區歷史最悠久、最重要的同盟之一，並表示雙方關係從未如此良好。他說，美菲可進一步擴大科技、能源及國防合作。

國防方面，路透報導，川普表示美國已批准超過50億美元對菲軍售，並將持續強化軍事支持菲國。雙方也討論民用核能合作，希望助菲律賓發展核能設施。

南海局勢也是會談議題。面對菲律賓與中國大陸在南海的主權爭端，川普表示，他並不擔心目前緊張局勢，但未進一步說明美國將採取哪些具體措施。

能源合作方面，川普強調，美國是全球最大石油與天然氣生產國，希望透過興建阿拉斯加天然氣管線，向亞洲盟友提供穩定且價格具競爭力的能源，並將菲律賓視為潛在合作夥伴。

抗議民眾18日在菲律賓馬尼拉馬拉坎南總統府附近，手持標語與布條遊行，反對美國總統川普到訪。（歐新社）

菲律賓是美國在亞洲歷史最悠久的條約盟友，但當地社會對美國推動的AI計畫感到不安，也質疑華府作為合作夥伴的可靠程度。川普到訪前，馬尼拉出現抗議活動，示威者高舉「川普滾出去」（Trump Out）的標語、將川普畫成小丑或惡魔的圖像，以及呼籲民眾抵制「矽盛世」的標語。

四方安全對話峰會前合照時，由左至右是日相高市早苗、印度總理莫迪、美國總統川普、澳洲總理艾班尼斯。（取材自白宮影片）

此外，17日在菲律賓舉行的「四方安全對話」領導人峰會前，印度總理莫迪與美國總統川普出現一段略顯尷尬的互動。

川普、莫迪、澳洲總理艾班尼斯和日本首相高市早苗17日在馬尼拉舉行峰會。峰會開始前四人合照，川普開始回答記者提問，其他三人則默默站在一旁等候。莫迪似乎示意大家該往會場移動，他轉身問川普：「我們該走了吧？」但川普沒有理會，站在原地繼續回答記者問題。這段影片隨後在網路上引發熱議。

被問到四方安全對話時，川普表示，美國與這三個國家關係良好，並稱這幾位領導人都很傑出。

川普指著莫迪說：「順道一提，他是個非常強硬的人。」莫迪此時面無表情。川普接著指向高市說：「她可能更強硬。」他也開玩笑對艾班尼斯說：「我們還好。」

莫迪和川普略顯尷尬的肢體互動，與兩人多年來的熱絡關係形成鮮明對比。自去年以來，受到貿易問題以及華盛頓與巴基斯坦接觸影響，美印關係一直處於緊張狀態。