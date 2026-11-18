湯米華許（Tommy Walsh）傳出辭世，享壽69歲。（取材自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 英國DIY主持人湯米華許因喉癌與肺癌病逝，享壽69歲；他以親切幽默風格主持多個居家改造節目，近30年電視生涯深受觀眾喜愛。

英國演藝圈傳出憾事，以居家改造節目「Ground Force」、「Homes Under the Hammer」走紅的建築暨DIY專家湯米華許 （Tommy Walsh）傳出辭世，享壽69歲。經紀人向英國廣播公司（BBC）證實，他是在家人陪伴下安詳離世，並盼外界尊重家屬隱私。湯米華許生前曾先後罹患喉癌、肺癌，歷經手術治療，近年健康狀況備受關注，如今傳出離世消息，令不少觀眾感到不捨。

湯米華許憑藉親切幽默的主持風格，以及專業木工與裝修知識，成為英國家喻戶曉的DIY節目人物。除了「Ground Force」，他也主持過「Clean It, Fix It」、「Challenge Tommy Walsh」等節目，2021年加入長壽節目「Homes Under the Hammer」，並出版多本DIY教學書籍，將多年裝修經驗分享給觀眾。

然而，他近年健康接連亮起紅燈，2022年接受喉癌手術，隔年又因肺癌動刀治療，雖然積極接受醫療處置，仍傳出不敵病痛離世。

湯米華許踏入電視圈的契機，也是一段令人印象深刻的往事。當年他替一名正在籌備新節目的BBC製作人整修房屋，對方看中他的專業與表達能力，邀請他參與節目，甚至拿出試播帶讓他觀看。不料，湯米華許看完後直言內容無聊得像「看著油漆風乾」，還連續三度拒絕邀約，讓製作人碰了不少釘子。

直到當時年僅8歲的女兒告訴他，自己已經在學校和男同學打賭10英鎊，認定爸爸一定會上電視。為了不讓女兒失望，湯米華許終於點頭答應，沒想到這個原本不情願的決定，竟讓他開啟近30年的電視生涯，從建築工人轉變為家喻戶曉的DIY專家。