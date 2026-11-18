聯合國氣候峰會進入第二周，主席團終於端出「大會總結決議」首版草案，今年口號為「對話、共識、行動」，化石燃料與電氣化條文能否保留到定稿，將是最後一周的攻防焦點。(特派記者張文玠╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： COP31首版大會總結決議草案強化化石燃料退場與電氣化目標，但未定期限，並同步涉及調適資金、貿易措施及升溫回降1.5℃等爭議。

聯合國氣候峰會 （COP31）進入第二周，主席團終於端出「大會總結決議」（Cover Decision）首版草案。草案除了重申「轉型脫離化石燃料」，更呼籲「逐步淘汰化石燃料」，主席國力推的「35 by 35」電氣化目標也寫入其中。

化石燃料是歷屆COP最敏感的議題。2023年COP28寫入「在能源系統中轉型脫離化石燃料」，這次草案不僅重申，更呼籲「加速行動逐步淘汰化石燃料」，直接使用「逐步淘汰」（phase out）字眼，用詞比COP28定稿更重。不過，草案沒有設定汰除期限或減量目標，也沒有要求各國提交化石燃料汰除路徑圖。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。世界資源研究所（WRI）研究人員賈馬爾指出，這是企圖心最高的寫法，但部分國家也明白很難闖關，因此草案另留退路，以「落實第一次全球盤點」的方式，讓化石燃料議題仍能留在決議中。他說，談判文字未必會有新突破，但不少國家已在研擬本國的轉型路線圖，「仍看到相當正面的訊號」。

電氣化是今年主席國的主力目標。草案呼籲各國共同努力，在2035年前，把全球電力占最終能源消費的比率提高到35%，並搭配2030年再生能源容量增為3倍、能源效率改善速度加倍。但這項目標本身未限定電力來源，條文甚至寫明「不論電力結構為何，電氣化都有共同效益」，外界擔憂電力如果沒有同步脫碳，反而可能推升燃煤。

貿易方面，草案呼籲已開發國家在2027年底前逐步廢除單邊氣候貿易措施，矛頭直指歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。

調適資金是開發中國家與海島國家最關切的議題。草案引述聯合國環境規劃署（UNEP）報告，開發中國家的調適資金需求到2035年每年約3050億美元，但2024年國際公共調適資金僅280至320億美元。草案提出在2035年前，至少把調適資金增為三倍。

草案也坦承全球升溫將超過1.5℃，決定設立工作計畫，研究如何在本世紀內把升溫拉回1.5℃以下。另外新設山區氣候工作計畫，並增設海洋氣候行動部長級對話。

WRI總裁達斯古普塔說，這份18頁的草案「列出所有想法」，企圖心有高有低，尚看不出主席國要把談判帶往哪裡。化石燃料與電氣化條文能否保留到定稿，將是最後一周的攻防焦點。