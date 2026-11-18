美國最新情報顯示，伊朗正積極籌畫在華盛頓特區引爆「髒彈」或化學武器；圖為德黑蘭一處廣場，民眾駕車經過一塊軍方招牌，看板上用波斯語寫著「我們的空天力量是我們的驕傲」。 （歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國情報顯示伊朗疑在研擬以髒彈或化學武器攻擊華府高官，但美方仍評估其能力與意圖；相關威脅已促使美國加強戒備並調整官員安保。

美國官員透露，最新情報顯示，伊朗 正在研擬計畫，企圖在華府 引爆「髒彈」或化學武器，目標鎖定川普政府高階官員。不過，美國官員仍在評估伊朗是否有能力或意圖付諸行動。伊朗駐紐約聯合國代表團發言人在聲明中稱，「這些都是虛假及捏造的指控」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟知內情的消息人士指出，伊朗目前的規畫較像是為自身保留行動選項，而非預示著即將發動攻擊。其中兩名消息人士表示，美方掌握的計畫內容相當具體，甚至包括攻擊地點與目標，美國當局正在研擬應變方案。

白宮發言人畢斯（Lauren Bis）在聲明中說，美方「正在監控所有潛在威脅，但目前尚未發現針對本土的可靠威脅」。

然而，美國官員認為，這項情報顯示，伊朗在面臨美國持續軍事打擊與嚴厲經濟封鎖的巨大壓力下，展現出令人憂慮的升高衝突意願。川普政府高階官員曾形容，經濟封鎖正對伊朗造成「毀滅性」打擊。消息人士指出，這顯示德黑蘭當局如今正積極規畫針對美國境內的潛在攻擊，儘管目前尚無證據顯示伊朗已決定採取行動。

其中一名消息人士說：「他們是否真的已經部署足以執行計畫的人員，目前仍有爭議。」

兩名消息人士表示，美國官員過去一周已舉行多次會議，商討如何因應這項威脅，其中一名消息人士形容這是「審慎之舉」，伊朗的威脅也促使美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）遵照特勤局指示，搬離位於華盛頓特區的私人住宅並遷入軍事基地居住。

官員警告，美國極易遭受非常規武器的攻擊。髒彈是將放射性物質置入傳統炸彈中，相對容易製造。伊朗不一定需要讓訓練有素的人員潛入美國，只要說服一名已在美國境內的人執行攻擊即可。

其中一名消息人士透露，美國情報單位已掌握伊朗方面的通訊內容，聲稱伊朗已在美國境內藏匿製造炸彈所需的材料，美國官員對這項情報的可信度看法不一，但普遍認為，伊朗要預先在美國境內部署核材料或化學藥劑並不困難，甚至很可能早已完成相關部署，這些材料可與傳統武器結合使用。

另一名消息人士指出，伊朗發動這類攻擊的能力並未增強，真正改變的是伊朗採取行動的誘因。

美國國防部將相關詢問轉交國家情報總監辦公室，後者拒絕置評。

伊朗駐紐約聯合國代表團發言人在聲明中表示，伊朗「認為在任何情況下使用化學武器都完全不具正當性」，並稱這些都是虛假及捏造的指控」，但未直接回應髒彈攻擊計畫。

髒彈與核彈有很大不同，核彈利用核分裂反應產生巨大破壞力，威力遠超髒彈。