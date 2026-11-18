多架俄羅斯軍機進入南韓防空識別區，有兩架疑侵犯日本領空。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 疑似俄軍機先後闖入日本領空與南韓防空識別區，日韓戰機緊急升空應對；事件碰上美中俄峰會前夕，因而格外敏感。

疑似俄軍機闖日韓台防空識別區，日韓戰機均緊急升空。日本防衛省17日稍早表示，兩架疑似為俄羅斯 的飛機相繼闖入福岡縣西北方的領空，日本自衛隊緊急出動戰機升空應對。這兩架飛機通過對馬海峽後，一路南下航經日本與那國島與台灣之間的上空，飛往太平洋。南韓 軍方也表示，數架俄羅斯軍機17日闖入南韓防空識別區，韓方隨即出動戰鬥機升空並採取戰術措施應對。

綜合媒體報導指出，此次俄機侵擾台日韓防空識別區，時機頗為微妙。川普17日剛抵達菲律賓訪問，19日還將飛往中國大陸深圳出席APEC 峰會，並與國家主席習近平和俄羅斯總統普亭舉行三方峰會。近年日俄關係陷入低谷，而日本官員17日透露，預計首相高市早苗將在APEC峰會期間，與普亭進行短時間接觸，俄軍闖日韓台防空識別區，更受關注。

另據日本富士新聞網（FNN）、「朝日新聞」報導，日本防衛大臣小泉進次郎17日在內閣會議後的記者會表示，俄軍機侵犯日本領空，不僅嚴重侵害日本主權，也對日本安全構成威脅，完全無法接受。日本已透過外交途徑向俄羅斯政府提出極為嚴正的抗議，並強烈要求採取措施，避免類似事件再次發生。至於這些飛機的意圖與目的，小泉表示，目前難以明確回答。

日本防衛省指出，兩架飛機分別於17日凌晨4時7分至10分、4時9分至12分左右，相繼進入福岡縣沖之島西北方領空。日本航空自衛隊隨即派出兩架戰機緊急升空，並透過無線電設備通知及警告相關飛機離開日本領空。日本內閣官房長官木原稔也表示，自衛隊已採取必要應對措施，並重申俄羅斯軍機侵犯領空的行為不可接受。

「每日新聞」報導，這是日本自2024年9月以來，再度宣稱有俄羅斯軍機侵犯日本領空。近幾周日本與俄羅斯關係也持續惡化，原因包括日本記者因涉嫌從事間諜活動在俄羅斯遭到逮捕，以及日本菸草產業公司在俄羅斯的資產遭接管。

中央社引述法新社報導，南韓軍方同樣表示，數架俄羅斯軍機17日凌晨飛入日本海（南韓稱東海）上空的南韓防空識別區（KADIZ），隨後飛離。南韓合同參謀本部指出，軍方在俄軍機進入防空識別區前，便已偵測到相關動向，並出動空軍戰鬥機採取戰術措施，以防範突發狀況。首爾當局強調，俄羅斯軍機並未侵犯南韓主權空域。

防空識別區是各國基於安全考量，為識別接近飛機而設置的緩衝區域，並非國家主權領空。軍機進入他國防空識別區前，通常應先向相關國家通報，但這項通報在法律上並非強制規定。

今年6月，曾有十多架中國與俄羅斯軍機飛入南韓防空識別區，促使南韓派出戰機升空應對。當時相關軍機同樣未進入南韓領空。中國當時表示，與俄羅斯進行的是聯合空中戰略巡航，活動範圍包括日本海、東海及西太平洋上空，目的是維護區域和平與穩定，但未特別提及南韓或防空識別區。

俄羅斯軍機闖入日、韓、台空域示意圖。（取材自日本防衛省官網）