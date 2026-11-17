詐騙集團轉進斯里蘭卡營業 FBI協助培訓當地調查員
美國FBI將赴斯里蘭卡協助當地執法機關訓練調查人員，鎖定近期從東南亞轉移而來的網路詐騙與跨國犯罪網絡。
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美國FBI將赴斯里蘭卡協助當地執法機關訓練調查人員，鎖定近期從東南亞轉移而來的網路詐騙與跨國犯罪網絡。
美國16日表示，聯邦調查局(FBI)將協助南亞國家斯里蘭卡的執法機關查緝網路詐騙分子。在東南亞國家加強取締後，這些詐騙分子將非法活動轉移至斯里蘭卡。
根據警方說法，愈來愈多詐騙集團將活動據點轉移至斯里蘭卡，因為該國簽證規定寬鬆，又擁有可靠且高速的網路。
中央社引述法新社報導，美國駐斯里蘭卡首都可倫坡的大使館16日發布聲明表示，FBI人員將與斯里蘭卡執法機關夥伴合作，協助調查技巧、數位鑑識及案件偵辦工作，以瓦解在斯里蘭卡活動的跨國犯罪網絡。
大使館補充道，FBI團隊本月將在斯里蘭卡停留一周培訓當地調查人員，協助他們辨識受害者、追查犯罪活動，以及蒐集更充分的證據，來追究網路詐騙犯的責任。
之前詐騙園區在東南亞各地大量出現，園區內的詐騙分子會誘騙網路使用者陷入虛假的戀愛關係、加密貨幣投資及博弈平台。
園區背後的犯罪集團起初主要鎖定華語使用者，如今已擴展至多種語言。
這些詐騙犯當中，有些人是自願參與，有些人則是遭人口販運、被迫工作的外國人。
官員表示，在斯里蘭卡運作的詐騙網絡鎖定亞洲各地受害者，包括印度、越南、菲律賓民眾，但斯里蘭卡人恐將成為下一個目標。
今年以來，斯里蘭卡警方已逮捕超過1100名涉嫌參與網路犯罪的外國人，主要來自中國、越南和印度。
斯里蘭卡也已向中國尋求協助，而中方承諾將在打擊網路犯罪方面加強合作。
中國駐可倫坡大使館3月表示，在柬埔寨、緬甸、阿拉伯聯合大公國採取執法行動後，斯里蘭卡境內的網路犯罪活動有所增加。
FBI將與斯里蘭卡執法機關合作，提供調查技巧、數位鑑識與案件偵辦訓練，協助辨識受害者、追查犯罪活動，並蒐集更完整證據以追究詐騙集團責任。 警方指出，詐騙集團看中斯里蘭卡簽證規定較寬鬆，且當地擁有可靠又高速的網路，因此在東南亞多地遭加強取締後，便將非法活動轉移到斯里蘭卡。 目前在斯里蘭卡活動的詐騙網絡主要鎖定亞洲受害者，包括印度、越南與菲律賓民眾；當局也已逮捕超過1100名外國嫌犯，並擔心斯里蘭卡人會成為下一個目標。
精華 FAQ
FBI將與斯里蘭卡執法機關合作，提供調查技巧、數位鑑識與案件偵辦訓練，協助辨識受害者、追查犯罪活動，並蒐集更完整證據以追究詐騙集團責任。
警方指出，詐騙集團看中斯里蘭卡簽證規定較寬鬆，且當地擁有可靠又高速的網路，因此在東南亞多地遭加強取締後，便將非法活動轉移到斯里蘭卡。
目前在斯里蘭卡活動的詐騙網絡主要鎖定亞洲受害者，包括印度、越南與菲律賓民眾；當局也已逮捕超過1100名外國嫌犯，並擔心斯里蘭卡人會成為下一個目標。
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