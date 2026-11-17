法國總統馬克宏。(歐新社) 歐洲新聞圖片社

AI摘要 文章摘要整理： 馬克宏任內推動的經濟與福利改革成效有限，退休金改革更因民意反彈而停擺；在疫情與戰爭衝擊下，法國財政赤字與債務惡化，危機持續升高。

法國總統馬克宏 2017年剛當選時，承諾要解決困擾法國經濟與福利制度的諸多問題。如今他執政近10年任期已近尾聲，這些問題不但沒解決，反而匯集成一場系統性危機。

馬克宏將在明年5月13日卸任，留下未兌現的改革承諾。紐約時報 報導，專家表示，法國終究必須處理其慷慨福利制度逐漸失靈的現實，可能導致政府大幅削減福利，甚至使法國陷入債務違約。

外部事件惡化 預算赤字擴大

這些問題有許多早在馬克宏上任前就已存在，也因為無法控制的外部事件惡化，如新冠疫情及俄烏與美伊戰爭。這些事件推升通貨膨脹，也讓法國政府預算赤字進一步擴大。

儘管如此，批評者仍認為，馬克宏未能有效改善法國長期存在的結構性問題，原因可能是改革引發民眾強烈反彈，也可能是政治判斷失誤。

馬克宏上任時承諾，將透過降低企業與高收入者稅負、放寬勞動法規及改革退休金制度，重振法國經濟。他說，這些措施將讓法國重新成為吸引投資人的國家，重新點燃經濟成長動能。馬克宏實現前兩項目標，但未能達成第三項。

提高退休年齡 國會投票否決

馬克宏推動將法定退休年齡從62歲提高至64歲，引發民眾憤怒抗議。經濟學家認為，這項改革對於遏止政府財政赤字持續擴大至關重要。然而，馬克宏失去國民議會多數席次後，國會議員最終順應民意，於去年投票決定暫停這項改革。

同時，馬克宏取消針對富人的稅收，讓他得到1個不太光彩的綽號「富人總統」。隨著物價上漲，民眾生活成本壓力日益沉重，這也逐漸演變成政治問題。法國2018至2020年間爆發席捲全國的黃背心運動，民眾最初上街抗議燃油價格上漲，抗議逐漸擴大，納入其他不滿訴求。

公共債務高漲 政府信用遭疑

財政方面，法國政府去年公共支出總額相當於國內生產毛額（GDP）約5成7，在歐盟僅次於芬蘭。預計到明年，法國公共債務總額將達到GDP的120%，比率在歐洲國家排名第3，僅次於希臘和義大利。

法國政府一直難以順利通過預算案，加深投資人對法國償債能力與信用狀況的疑慮。政府公債殖利率一度突破5%門檻，市場開始擔心法國恐陷入金融危機。投資人同時對極右派領袖雷朋可能在明年4月總統大選獲勝感到不安。

法國企業家明克曾是馬克宏的親近顧問，但兩人關係在馬克宏任期中期破裂。他說，馬克宏首個任期整體表現「相當不錯，超出一般水準，但第二任期「是場鬧劇」，最終演變成當前危機，甚至讓一些人開始質疑法國是否需要歐洲央行紓困。