圖為位於日本東京都多摩地域西部駐日美軍基地的橫田飛行場，自衛隊員曾操演愛國者三型防空飛彈系統。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 日經調查發現，日本約4000萬筆手機定位資料在海外流通，甚至可追蹤政府與自衛隊設施動向；同時最新民調顯示，日本民眾對核動力潛艦多持反對態度。

日經調查發現，在海外市場流通販售的手機定位資料，竟涵蓋首相官邸、國會、自衛隊等300多處設施，不僅能辨識個人身分，還可能洩漏自衛隊動向，恐成日本 反情報防線的破口。

日經亞洲(Nikkei Asia)報導，日經向資訊仲介業者購買今年在日本蒐集、總計約1個月份的定位資料，分析超過4000萬個手機識別碼(ID)紀錄。

分析發現，這些資料中的裝置不僅曾進出首相官邸與國會議事堂等政府大樓，國家情報局隸屬的內閣官房所在大樓、東京市谷(Ichigaya)的防衛省廳舍內也都有定位紀錄。

在防衛省和陸海空自衛隊超過300處設施中，均發現定位紀錄，種種個人行蹤累積起來，恐洩露整支部隊的行動模式，受影響設施涵蓋自衛隊駐屯地、基地及演習場。

這些外流的定位資料主要來自智慧型手機 應用程式(App)的GPS定位，一旦使用者在啟動App時允許存取位置，相關資料就可能傳送給供應商、其他業者，甚至被轉讓給第三方，成為海外資料仲介買賣的商品。

日經聯繫18家海外資料仲介，並在未簽署合約的情況下取得免費樣本資料集，發現每支智慧型手機都被賦予1組匿名識別碼，並與座標和時間戳記相互連結。這份涵蓋全日本單月動態的資料集，包含約400億筆紀錄。

無法單獨辨識特定個人的定位資料，在日本未必會被視為個資，但專攻匿名化技術的統計數理研究所(Institute of Statistical Mathematics)教授南和宏(Kazuhiro Minami)指出，每個人的移動模式都具獨特特徵，「即使刪除姓名等細節，仍可能辨識出個人身分，要讓定位資料完全匿名化相當困難」。

退役海將、笹川和平基金會(Sasakawa Peace Foundation)高級研究員河上康博(Yasuhiro Kawakami)指出：「據稱美國和以色列對伊朗最高領袖發動的空襲，便是運用他平時移動模式的分析結果…放任定位資料被蒐集分析，一旦發生緊急事態，目標恐遭精準鎖定。」

另據日本讀賣新聞最新民調顯示，日本民眾過半數反對日本持有核動力潛艦。關於首相高市早苗對中國的立場，民調顯示，正反意見幾乎不相上下。

讀賣新聞本月13日到15日實施全國民意調查顯示，對於日本持有核動力潛艦，52%受訪民眾表示「反對」，37%「贊成」。

日本目前沒有核動力潛艦。然而，日媒上月引述消息人士披露，日本政府擬把評估導入核動力潛艦到自衛隊1事納入安保相關3文件。

對於高市內閣面對中國的態度，44%受訪者表示「肯定」，較前次10月調查時的46%下降2個百分點，與「不予肯定」的43%幾乎不相上下，不予肯定的受訪者較前次39%上升4個百分點。

圖為日本海上自衛隊直升機驅逐艦「伊勢號」，5日停靠在位於東京以南橫須賀的日本海上自衛隊海軍基地。(歐新社)