教宗良十四世疑似遭信眾朝他拋擲的念珠擊中臉部。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良14世在秘魯利馬巡視群眾時被念珠擊中臉部，仍完成告別彌撒並感謝秘魯民眾熱情接待，為12天南美訪問畫下句點。

教宗 良14世（Pope Leo XIV）16日在秘魯首都利馬主持告別彌撒前，搭乘教宗專車巡視群眾時，意外遭信眾拋出的念珠擊中臉部。現場照片顯示，教宗一度伸手揉眼睛，但仍繼續行程，並完成這場據報有150萬人參加的彌撒，為他歷時12天的南美洲訪問畫下句點。

事發於16日，71歲的良14世搭乘教宗專車，前往利馬拉斯帕爾馬斯空軍基地（Las Palmas Air Base）主持彌撒。沿途信眾不斷向教宗拋擲念珠，希望他能接住並給予祝福。不料，教宗未能接住其中一串念珠，念珠直接擊中他的臉部。根據現場照片，教宗隨後伸手揉臉，但沒有因此中斷行程。

美聯社報導，良14世在講道中感謝秘魯民眾過去6天的熱情接待，並稱秘魯是他的第二個家。他表示：「正是在這裡，你們教會我如何成為一名主教，而這一次，我又對如何履行伯多祿繼承人的職責有了更多體會。」

他接著說：「我在這裡感受到家的溫暖，你們也讓我再次想起，教會確實是一個大家庭。」教宗還向群眾表示：「我會永遠帶著你們同行。秘魯人民也是我的人民！」這番話引起現場熱烈掌聲。

良14世向來喜歡與群眾互動，也經常接收信眾拋來的禮物，包括絨毛玩具、球衣，甚至曾收下一份披薩。不過，這類互動偶爾也會發生意外。今年9月，他在羅馬一場活動中，曾因伸手接取群眾拋來的物品，不慎碰撞到教宗專車後方的梵蒂岡攝影師，事後還特地向對方道歉。

良14世於10月13日接受手術，切除右肺下葉。梵蒂岡證實，他罹患肺腺癌，這也是醫師術前懷疑的病症之一。醫療團隊表示，手術順利完成，沒有出現併發症。教宗出訪前也曾向美聯社表示，他對自己能完成這趟旅程「毫不懷疑」。

教宗良十四遭現場信眾拋出的念珠擊中後揉眼睛。（路透）