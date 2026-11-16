聯合國氣候峰會COP31 16日發表「安塔利亞人工智慧承諾」。 （記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： COP31發表首份AI承諾，呼籲以永續能源驅動資料中心並揭露環境衝擊，但簽署國與企業反應冷淡，美中歐盟及多家科技巨頭皆未加入。

聯合國氣候峰會 （COP31）16日正式發表「安塔利亞人工智慧承諾」，由主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）共同發起，在全球掀起反資料中心浪潮之際，這是COP首度以AI為主題的專門承諾，呼籲以永續能源驅動AI、透明揭露其環境衝擊。不過，各國和企業響應有限，截至16日，共80個單位簽署。

政府部門僅南韓、盧森堡、哥倫比亞等七國加入；AI發展大國美國、中國與歐盟均未簽署；OpenAI 、Google 等科技巨頭也未參與。台灣作為半導體重鎮、AI產業供應鏈要角，目前尚無台灣企業簽署。

ITU副秘書長拉馬瑙斯卡斯被本報問及是否鼓勵台灣加入時說，「我鼓勵全世界所有國家加入」。對於美、中、歐盟等未加入，他強調，「我們對現有的簽署者很滿意」，該承諾簽署開放期將持續到明年COP32。重點是形成一股運動，向外界傳達「世界真的在乎這件事」。

對於大型雲端業者缺席，拉馬瑙斯卡斯說，不少業者是ITU會員，「預期會有更多人加入」。

依ITU儀表板，其餘簽署國還有安道爾、獅子山、索馬利亞與烏干達，主辦國土耳其、談判主席國澳洲都不在名單上。企業簽署者共43家，以電信業與永續新創為主，微軟、亞馬遜、Meta、輝達等AI資料中心主力業者皆未參與。

對於美國未加入AI承諾，華盛頓州民主黨籍眾議院議員藍道爾指出，美國各地陸續提出暫停興建新資料中心的禁令，她的選區有許多原住民部落擔心AI和資料中心耗水量，「國會有責任對AI做出聰明的監管」，有很多法案準備在明年提出。她強調，「資料中心是一個具體例子，說明不受約束的科技，正在對地球和人類造成什麼影響」。

相較美國科技巨頭全數缺席，中國有阿里巴巴、格力電器與上海人工智慧研究院三家簽署，阿里雲高層更在承諾公布大會上發言，展現中國大陸在AI與氣候議題上的存在感。阿里雲副總裁暨全球資料中心總經理王朝陽強調，阿里雲2026年自建資料中心的清潔電力占比已達73.6%，目標2030年達成自身營運碳中和。

拉馬瑙斯卡斯坦言，依部分估計，2030年AI用電量將翻倍，數位企業排放近年也持續增加，「必須讓淨零承諾回到正軌」。由於承諾屬自願性質，世界資源研究所（WRI）認為，方向正確但缺乏問責機制，明年COP32的首次盤點，將是從軟性意向走向真正問責的機會。