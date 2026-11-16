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東協峰會聚焦南海爭議 川普17日與會

編譯中心／綜合15日電
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菲律賓總統馬可仕（中）15日在馬尼拉主持東協峰會開幕儀式，和東協各國領袖合照。（...
菲律賓總統馬可仕（中）15日在馬尼拉主持東協峰會開幕儀式，和東協各國領袖合照。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

馬尼拉東協峰會聚焦南海與區域局勢，川普將與多國領袖會晤；同時，巴西、加拿大等國也趁機尋求分散對美貿易依賴。

第49屆東南亞國協峰會及相關峰會15日在馬尼拉登場，區域領袖將與主要對話夥伴展開為期3天的會議，預料聚焦南海爭議、中東及烏克蘭局勢等議題，全球領袖也針對美國總統川普的貿易戰尋求共同立場。

與會者除了東協11個會員國領袖及代表，美國總統川普預計17日抵達馬尼拉，將與同屬四方安全對話（Quad）的印度、日本及澳洲領袖會面，這是川普第二任期首次與三國領袖舉行四方會談。巴西總統魯拉、中國國務院總理李強、聯合國秘書長古特瑞斯及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃等領袖與政要也出席。

魯拉15日在馬尼拉表示，美國關稅戰讓巴西學到重要一課，「我們沒有哭泣，也沒有乞求美國政府可憐我們，而是決定尋找其他貿易夥伴，拓展商品銷售及採購市場」。他指出，巴西與印尼及越南的貿易額，分別成長15%及13%。

加拿大總理卡尼14日在馬尼拉表達類似立場。他介紹加拿大與菲律賓新簽署的自由貿易協定以及與東協的貿易談判，表示相關談判已「大致完成」。卡尼說，這兩項協議目的是創造更多機會，降低對美國市場的依賴。

為維護峰會安全，馬尼拉部署近2萬警力，17日料將有數千人前往峰會會場附近參加反川普示威。抗議主軸指向美國主導的「矽盛世計畫」，這項供應鏈倡議旨在抗衡中國，但該計畫預計在馬尼拉北部興建占地1620公頃的人工智慧園區，恐迫使當地原住民家庭搬遷。

約有200名示威者15日聚集抗議，部分民眾手持「菲律賓不是待售商品」及「禁止川普」等標語遊行，但遭警方阻擋。

川普結束馬尼拉行程後，預定18日與菲律賓總統馬可仕會面，討論國防安全、菲美經貿與科技合作等事宜，當天稍後前往中國深圳，出席亞太經合會（APEC）領袖峰會。

精華 FAQ

  • 第49屆東協峰會在馬尼拉登場，為期3天，議題聚焦南海爭議、中東與烏克蘭局勢，以及各國如何面對美國貿易戰帶來的衝擊。

  • 川普預計17日抵達馬尼拉，將與Quad成員印度、日本、澳洲領袖會談，18日再與菲律賓總統馬可仕會面，討論國防安全、經貿與科技合作。

  • 面對美國關稅壓力，魯拉與卡尼都主張開拓更多貿易夥伴。巴西已提升與印尼、越南的貿易，加拿大則推進與菲律賓及東協的自由貿易合作。

川普 印度 李強

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