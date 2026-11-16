「想讓父母驕傲」 韓稅務師國考榜首認靠AI作弊 驚動青瓦台

南韓稅務師史上最高分考生韓元錫（音譯），在YouTube節目中坦承使用AI作弊。（取材自李敦鎬律師YT頻道）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓稅務師資格考榜首韓元碩坦承利用AI在兩階段考試作弊，政府已啟動撤銷資格程序，事件也驚動青瓦台介入應對。

南韓 國家稅務師資格考試最高分紀錄的狀元考生韓元碩，15日透過律師向首爾警察廳遞交書面供辭，並坦承在兩輪考試中皆利用人工智能（AI）作弊。他表示，離職創業後陷入財務困境，「我想賺錢，也無法忍受自己辭掉一份好工作後，讓父母失望的樣子。」財政經濟部召開審議委員會，加快褫奪其資格程序；此案還驚動青瓦台，15日召開由政策室長主持的會議商討應對措施。

中央社引述法新社報導，這名考生韓元錫（音譯）在今年4月及7月舉行的國家資格考試兩階段測驗均名列第一。他透過律師提交自白書，承認考試期間利用AI取得答案。

他在第一階段滿分400分的考試中拿下397.5分，160道題目僅答錯1題，因此遭質疑利用智慧眼鏡作弊，但他起初否認。

首爾警察廳表示，「透過這名考生的律師，收到他就稅務師考試作弊的自白書」，案件已交由調查人員偵辦。南韓媒體報導，財政經濟部計畫迅速採取行動，撤銷他的資格。

在律師的YouTube頻道發布的影片中，考生坦承作弊，並表示對自己的行為「深感後悔」。他說：「我用微型攝影機拍下考題，傳給AI，再用智慧型手機查看答案。」

據朝鮮日報報導，韓元錫曾就讀專門培養科技人才的首爾機器人高中，畢業後進入現代重工就業10年左右，期間取得首爾科學技術大學的學位。後來從現代重工離職後決定創業，但生意並不順利。

南韓當局近期加強防範利用智慧眼鏡作弊的行為。南韓政府10月宣布，計畫對在全國大學入學考試中利用這類裝置作弊的考生提出刑事告訴。

雖然韓元碩的律師以防範模仿為由拒絕透露作弊細節，不過外界猜測他或許是把可和手機無線通訊的微型相機固定在襯衫鈕扣上，並在耳朵塞入米粒型耳機接收由AI代答的答案。韓媒披露，網上已有同類作弊套裝出售，全套僅售約11萬韓圜。

南韓今年國家稅務師考試榜首，坦承利用微型攝影機與生成式AI在考場作弊，震驚南韓社會。示意圖。（圖/123RF）