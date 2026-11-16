法國10萬人上街反對通脹、警察法案 葡萄牙、德國也傳抗議

法國連續第五個周末爆發示威，里昂一名示威者14日站在燃燒的路障前。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國示威持續升溫，民眾反對通膨、公共服務緊縮與警察保障新法，並引發多地衝突；同時葡萄牙與德國也爆出針對住房、兵役與福利的抗議。

法國連續第5個周末爆發全國示威，逾10萬人14日上街抗議生活成本高漲與警察保障新法，警民衝突致219人被捕。儘管法國政府宣布調高公務體系與基本薪資，仍遭工會斥為無感，號召17日發動串聯大罷工 ，爭取基本工資至少調漲10%。

與此同時，歐洲多國14日也爆示威，包括葡萄牙 逾30城鎮抗議高租金，德國 柏林約1200名青年響應「Z世代做主」反對恢復義務兵役與削減福利。

法國民眾14日上街遊行，抗議生活成本攀升、公共服務緊縮及賦予用槍警察更多保障的法律提案。根據法新社與半島電視台引述法國內政部數據，全法約10萬6000人參與，學生工會則估計達20萬人。示威整體雖大致平和，但巴黎、波爾多、南特與禁辦集會的馬賽皆爆發衝突，警方出動催淚瓦斯與高壓水炮驅離；里昂則有電視台採訪團隊遇襲，需警方介入保護。

這波始於9月學生抗議校園條件的運動，已擴大為反對通膨與「執法人員使用武器合法性推定」法案的浪潮。該法案已獲國民議會一讀通過，由極右派政黨「國民聯盟」領導人雷朋支持，主張推定警察使用武器出於自衛，免遭自動質疑執法過當；反對陣營則批評此舉如同「殺人許可證」，恐令警暴案件更難究責。巴黎一名民眾表示，「我們參加抗議時就很害怕，如果強化（警察）免責權，只會讓我們更恐懼。」

此外，自9月底起校園頻遭封鎖，致使數以萬計高中生損失多達150小時課程52歲教師羅伊呼籲「回到課堂繼續教書」。

為平息民怨，法國總理勒克努宣布與各大工會展開為期一個月的低薪議題協商，政府也決定自12月起將基本薪資調升1.6%至稅後1502歐元（約1592美元）。公共帳目部長艾米爾15日表示，調高公務體系最低薪資將使135萬人受惠，並讓公共財政增加逾10億歐元（約10.6億美元）支出。

然而，法國總工會祕書長比內痛批政府方案未達要求，法國民主工會聯盟亦認為缺乏實質進展，半島電視台報導，包含法國總工會在內的6大工會已號召17日發動全國大罷工。

葡萄牙里斯本一名示威者14日上街抗議住房危機和生活成本上漲。（路透）

德國柏林示威者14日高舉「我們拒絕被徵召」布條。（路透）