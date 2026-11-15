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日本擬編5年3800億美元防衛預算 財務省官員指天文數字無法接受

編譯中心／綜合14日電
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日本首相高市早苗政府主張大幅推高國防預算。圖為日本自衛隊。（路透資料照片）
日本首相高市早苗政府主張大幅推高國防預算。圖為日本自衛隊。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

日本擬在2027年度至2031年度編列5年60兆日圓防衛預算，但防衛省估算更高、財務省則強烈反對，顯示增強國防與財源壓力正激烈拉鋸。

日媒14日引述消息人士披露，日本政府正在協調編列未來五年的防衛預算總額達60兆日圓（約3800億美元）規模，而防衛省試算必要經費為「70兆到80兆日圓」，不過財務省則主張約「50兆日圓」。

中央社引述日本媒體報導，日本首相高市早苗政府企圖修訂「安保三文件」，主張大幅推高國防預算。共同社13日引述多名消息人士報導，日本政府正在朝2027年度到2031年度，五年總共60兆日圓規模的方向協調。

報導指出，外界認為，若進一步增加防衛預算，勢必需要大幅增稅以確保財源，然而日本政府目前傾向避免加稅。至於此舉能否獲美國總統川普政府的理解，目前仍不明朗。

時事通信社14日報導，「防衛力整備計畫」是日本安全保障三文件其中一項文件，日本政府計畫因應使用人工智慧（AI）與無人機等新科技的「新型戰鬥方式」，以及打造「拒止能力」以阻止敵方戰略與戰術目的。具體措施為大量採購無人機、購買飛彈等提升持續戰鬥的能力。

對此，日本防衛省（相當於國防部）估計，未來五年的防衛預算最多需要80兆日圓，相當於現行共43兆日圓的近兩倍。

不過，日本財務省（相當於財政部）對於防衛省估算的金額不以為然，一名財務省幹部直言，「這簡直是天文數字，無法接受」。

而首相官邸一名幹部提到財務省主張約「50兆日圓」的防衛預算時表示，「若把這幾年匯率水準變動納入考量，防衛預算實際上會變少，將難以對外說明」；自民黨內的國防派議員也出面牽制，表示「無法接受」。

川普政府持續要求盟國提高國防支出至占國內生產毛額（GDP）的3.5%。日本今年度GDP預估約為690兆日圓，較現行計畫制定時所依據的2022年度GDP約560兆日圓大幅增加。若日本未來五年防衛預算總額為50兆日圓左右，平均每年約10兆至12兆日圓，無法達到GDP的2%。

日本現行安保相關三文件所訂定的目標是：2027年度防衛費與相關經費合計提高至占GDP的2%。

精華 FAQ

  • 依共同社等日媒報導，日本政府目前朝2027年度到2031年度、5年總額約60兆日圓的方向協調，折合約3800億美元，屬於近年少見的大幅擴編規模。

  • 防衛省試算未來5年最多需要70兆到80兆日圓，認為要支應AI、無人機與飛彈採購等需求；財務省則主張約50兆日圓，並直言高估金額是「天文數字」。

  • 因為若預算繼續上調，可能需要大幅加稅籌措財源，但日本政府目前傾向避免加稅；同時，美國川普政府要求盟國提高國防支出至GDP的3.5%，也讓日本壓力升高。

日本 國防部 高市早苗

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