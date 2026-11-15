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澳洲總理開黃腔 氣候會議場邊閒聊未關麥克風

編譯中心／綜合14日電
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澳洲總理艾班尼斯（左）13日在氣候峰會場邊，與澳洲氣候部長波溫（右）討論手機該放...
澳洲總理艾班尼斯（左）13日在氣候峰會場邊，與澳洲氣候部長波溫（右）討論手機該放哪。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲總理艾班尼斯在土耳其COP31場邊與氣候部長閒聊時，因未關麥克風講出拿生殖器開玩笑的對話，被電視台錄下播出，再度引發外界議論。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因麥克風未關而意外錄下，引發外界議論，對話畫面也被電視台播出。

中央社引述法新社報導，這段影片最初由澳洲七號電視網（Channel Seven）於13日播出。影片中艾班尼斯與氣候部長波溫（Chris Bowen）在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）場邊閒聊手機該放哪裡。

艾班尼斯建議波溫不要把手機放在靠近心臟的位置，因為「這會干擾你的心律」。波溫隨後回答，他更擔心把手機放在口袋裡。

艾班尼斯接著追問：「因為你的小弟弟（生殖器）？」波溫輕笑著回答：「可以說，這比心臟還重要。」兩人隨即對看大笑，渾然不知整段對話都被收音。

澳洲第7頻道（Channel Seven）13日率先播出這段對話畫面。艾班尼斯的發言人表示：「他們只是在會議空檔開玩笑。」

艾班尼斯今年稍早也曾因開黃腔惹議。他早前曾在一個Podcast節目專訪時表示，想和歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）「發生性關係」。

此外，他對日本首相贈送哈密瓜一事發表帶有性暗示的言論，也引發外界批評。

精華 FAQ

  • 對話發生在土耳其安塔利亞舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會，也就是COP31的場邊空檔，兩人原本只是在閒聊手機該放哪裡。

  • 艾班尼斯先提醒手機別放近心臟，接著追問是否擔心放在口袋裡影響生殖器，波溫也以玩笑回應，整段粗俗對話因麥克風未關而被播出。

  • 報導指出，他今年稍早曾在Podcast訪談中說想和凱莉米洛發生性關係，另外也曾對日本首相贈送哈密瓜發表帶有性暗示的言論，因而屢遭批評。

土耳其 澳洲 聯合國

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