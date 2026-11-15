氣候遊行各國環團聲援 數千人雨中怒吼「終結碳殖民」

數千名環團人士和民眾在雨中走上街頭，要求各國談判代表對氣候變遷做出快速行動、遏止全球暖化。（記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 在第31屆氣候峰會舉辦城市安塔利亞，數千人雨中上街聲援全球氣候行動，抗議化石燃料、戰爭與伐林破壞，並要求各國談判代表加速落實氣候資金與減碳責任。

「終結化石燃料！終結『碳』殖民主義！」一年一度的氣候大遊行，14日在第31屆氣候峰會 舉辦城市安塔利亞登場，數千名環團人士和民眾在雨中走上街頭，要求各國談判代表對氣候變遷 做出快速行動、遏止全球暖化，同時發出反對戰爭、反對伐林破壞環境的怒吼。

遊行雖然在街頭舉辦，但土耳其 警方一早就在遊行街道兩側架起欄杆，將遊行團體與市民生活空間隔開，並對參加者進行嚴格搜身安檢，防範恐怖攻擊。兩側居民只能從陽台遠遠向遊行團體揮手、呼喊口號，凸顯與人民生活息息相關的氣候議題，卻無法與城市共融並存。

這場遊行從安塔利亞的艾丁坎薩公園起步，一直走到老城區的共和廣場，途中環團呼喊口號「有錢打仗，卻餵不飽窮人。立刻提供氣候資金」、「叫大型汙染者付費」。

主辦團體「人民氣候峰會」成員艾爾哈姆指出，土耳其面臨多重環境危機，除了北海、馬爾馬拉海、愛琴海及地中海受到工業廢水與塑膠汙染，沿海地區也因觀光旅館等建設而改變自然環境，伐林及採礦也威脅地方居民的土地與生計。

印尼環團成員瓦達妮表示，該國面臨氣候危機與全球暖化衝擊，更受到聖嬰現象影響，必須關注森林及土地火災問題。棕櫚油企業大規模砍伐森林，甚至透過焚燒來開墾土地，加劇環境破壞，「COP31氣候談判必須以人民的需求為出發點，而非以企業獲利為優先」。

氣候大遊行登場，老人小孩集聚一堂，凸顯氣候行動跨越世代。安塔利亞青年莎莉帶著一家人和年僅五歲的妹妹來參加遊行，抗議森林遭到砍伐，「別讓森林遭到破壞，讓混凝土建築無節制地蔓延。讓我們共同努力，創造一個綠色的世界！」

「我們正在耗盡這個世界的資源，沒有東西可以留給兒孫！」挪威環團「阿公阿嬤救氣候」74歲成員迪曼搭機前來聲援，他痛批挪威作為世界第七大石油主口國，石油公司持續在北海鑽探，政府罔顧石油燃料的需求正在下降，竟補助鑽探資金給石油公司，「我們必須降低對能源的依賴，以及減少消費」。

「我們正在捍衛生存權，對抗全球發生的一切不公現象，包括戰爭和對自然的掠奪！」參與遊行的土耳其當地環境志工聯盟成員表示，氣候變遷的影響顯而易見，氣溫升高、冷熱交替劇烈，還出現「一天之內歷經四季」情況；因自然環境遭破壞而失去棲息地的昆蟲和鳥類已無處覓食，不得不來到人們耕作的農田，對農作物造成損害。

海洋生態同樣遭到衝擊。土耳其「托羅斯山脈與地中海沿岸環境保護協會」成員穆斯塔法指出，由於海水升溫，別處的物種遷移到地中海，直接威脅本地的海洋物種，數量大量減少。