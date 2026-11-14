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比利時列日10月示威343人被捕 逾半數未成年

中央社／布魯塞爾14日專電
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比利時列日群眾10月7日上街示威並燒毀公物。(路透)
比利時列日群眾10月7日上街示威並燒毀公物。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

比利時列日學生抗議教育成本與資源不均，10月示威演變成衝突，警方共逮捕343人，其中178人未成年，並有52名警員受傷及9起執法投訴。

比利時列日（Liège）學生在10月間的多次示威活動演變成街頭衝突，警方以水砲車與催淚瓦斯強勢驅離。列日警方14日指出，10月的示威期間共逮捕343人，其中包含178名未成年人，另有9件針對警方執法的投訴。

不滿教育成本攀升、資源分配不均壓縮受教權，列日學生從今年10月初開始聚集並舉行示威活動，部分學校發起封校與罷課，城市內出現零星騷動。整個示威行動隨後升級，部分示威者開始破壞公共設施並縱火，部分店家的玻璃也被擊碎。警方隨即出動鎮暴部隊並以水砲車與催淚瓦斯強勢驅離。

比利時「晚訊報」（Le Soir）報導，列日警方14日發布最新的報告指出，在10月1日至24日的示威期間，共計逮捕343人，其中包含178名未成年人。警方將這樣的大規模逮捕歸因於「列日在10月所經歷的特殊情勢」。

列日警方稱，若有合理的理由相信某人正準備觸犯嚴重危害公共秩序或公共安全的違法行為，警方得依法逮捕，以阻止此類行為發生。

另一方面，列日警方也公布共有52名執勤員警在示威期間受傷，其中1名受傷警員至今仍無法恢復至可以工作的狀態。

在示威活動期間，列日警方的執法尺度也受到質疑與批評。根據這份報告，截至目前為止已經接獲9起針對警方執法的正式投訴。列日警方承諾，針對每一件投訴，都會進行調查與核實。

精華 FAQ

  • 列日警方公布，10月1日至24日的示威期間共逮捕343人，其中178人是未成年人。警方表示，這次大規模逮捕是因列日當時處於特殊情勢，且部分示威已升級為破壞與縱火。

  • 示威起因是不滿教育成本攀升、資源分配不均，進而壓縮學生受教權。自10月初起，學生開始集結抗議，部分學校甚至發起封校與罷課，之後局勢逐步失控。

  • 示威期間警方以鎮暴部隊、水砲車和催淚瓦斯驅離群眾，執法尺度遭質疑。報告顯示有52名警員受傷，另接獲9起針對警方執法的正式投訴，警方承諾逐案調查。

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